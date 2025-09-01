　
社會 社會焦點 保障人權

北市大安路驚現「水樂園」！吊車撞斷消防栓　水柱狂噴半小時

▲北市大安路發生施工意外，吊車撞斷消防栓導致水柱噴湧半小時。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市大安路發生施工意外，吊車撞斷消防栓導致水柱噴湧半小時。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、閔文昱／台北報導

今（1）日晚間7時15分，台北市大安區大安路一段與市民大道交叉口發生施工意外，48歲葉姓吊車駕駛在完成外牆施工後，駕車離開時疑未注意人行道上的地上式消防栓，將消防栓撞斷，導致大量自來水噴湧，瞬間將周邊路面淹成一片汪洋，水柱高度甚至接近成人。

事故發生後，葉男因趕往下個工地，僅通知公司人員到場報案，自己先行離開。警方接獲通報後聯繫葉男返回現場處理，並完成筆錄製作。台北自來水事業處南區分處於晚間7時45分抵達現場關閉水閥，經勘查確認消防栓螺栓斷裂傾倒，水柱噴湧約半小時才排除，預計2日上午完成修復。初估維修費用約3萬2千元，後續將全數向肇事者求償。

▲北市大安路發生施工意外，吊車撞斷消防栓導致水柱噴湧半小時。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，葉姓駕駛從事動力機械業，事發當時正在吊掛招牌等外牆工程，因忙於趕赴下個工地，疏忽觀察路況才釀事故。所幸事件中無人受傷，吊車僅有些許車損，駕駛酒測值為0，駕籍正常。

▲北市大安路發生施工意外，吊車撞斷消防栓導致水柱噴湧半小時。（圖／記者張君豪翻攝）

大安分局呼籲，駕駛大型車輛或操作動力機械時，應更加注意周遭環境與路況，避免因視線死角或車距不當造成公共設施損壞或交通事故。同時提醒用路人，如遇類似施工或特殊車輛，應保持安全距離，確保自身與公共安全。

▲北市大安路發生施工意外，吊車撞斷消防栓導致水柱噴湧半小時。（圖／記者張君豪翻攝）


