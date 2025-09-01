新北仁愛之家歡慶50周年　劉和然：用愛伴長者半世紀

▲新北市立仁愛之家歡慶50周年。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立仁愛之家今（1日）舉辦「仁家50，樂活久久」家慶活動，歡慶成立50周年。新北市副市長劉和然在社會局長李美珍陪同下出席活動，感謝歷屆主任及全體工作人員以愛心照顧每位長者，讓長輩在風光明媚的萬里玉田山海間安享晚年，實現活躍老化。活動現場特別設置「時光隧道」，展示長輩過往活動照片與照顧人員的服務歷程。許多長者看到自己過去的點滴回憶，照顧人員也見證了自己從年輕小姐到資深阿嬤的服務軌跡，場面溫馨感人。

活動播放《樂活仁家》影片，呈現仁家秀麗的自然環境與長輩日常生活。隨後，松年大學學員表演非洲鼓，老玩童俱樂部成員彩妝演出康康舞，將氣氛推向高潮，連劉和然副市長都深受長輩熱情感染。儀式中，由服務44年的資深員工黃靜如推出三層大蛋糕，並由97歲最年長住民李煩奶奶與來賓共同切蛋糕，象徵跨世代祝福與團聚。

▲劉和然走過仁家50時光隧道，感謝所有工作人員的付出。

劉和然致詞表示，仁愛之家自1975年起，為新北市低收入戶、孤苦無依及特殊境遇長者提供全人照顧。他代表侯友宜市長感謝所有工作人員以耐心、專業和熱忱投入服務，並感謝企業及志工團隊的支持，豐富長輩生命。他強調，城市的偉大不僅在於硬體建設，更在於文化底蘊與對每位市民的照顧。

劉和然同時頒獎表揚服務滿20、30及40年的資深員工。其中最資深的黃靜如服務已達44年，她18歲起半工半讀進入仁家，歷任福利社售貨員、伙食管理、行政、照服員等職務。她表示，早已將仁家長輩視如家人，並從中學習與長輩相處之道，更懂得孝敬公婆。最讓她欣慰的是，曾協助大陸來台老兵透過視訊聯繫大陸親友，完成老兵的遺願。

仁家歷屆主任易君強、林美珠、徐綺櫻、林寶珠、吳欽仁與現任主任謝鑫敏齊聚見證50週年里程碑。市議員周雅玲、萬里區長黃雱勉及多位民代助理、里長也到場共襄盛舉，為仁家送上誠摯祝福。