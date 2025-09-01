　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北仁愛之家歡慶50周年　劉和然：用愛伴長者半世紀

▲新北市立仁愛之家歡慶50周年。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市立仁愛之家歡慶50周年。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立仁愛之家今（1日）舉辦「仁家50，樂活久久」家慶活動，歡慶成立50周年。新北市副市長劉和然在社會局長李美珍陪同下出席活動，感謝歷屆主任及全體工作人員以愛心照顧每位長者，讓長輩在風光明媚的萬里玉田山海間安享晚年，實現活躍老化。活動現場特別設置「時光隧道」，展示長輩過往活動照片與照顧人員的服務歷程。許多長者看到自己過去的點滴回憶，照顧人員也見證了自己從年輕小姐到資深阿嬤的服務軌跡，場面溫馨感人。

活動播放《樂活仁家》影片，呈現仁家秀麗的自然環境與長輩日常生活。隨後，松年大學學員表演非洲鼓，老玩童俱樂部成員彩妝演出康康舞，將氣氛推向高潮，連劉和然副市長都深受長輩熱情感染。儀式中，由服務44年的資深員工黃靜如推出三層大蛋糕，並由97歲最年長住民李煩奶奶與來賓共同切蛋糕，象徵跨世代祝福與團聚。

▲新北市立仁愛之家歡慶50周年。（圖／新北市社會局提供）

▲劉和然走過仁家50時光隧道，感謝所有工作人員的付出。

劉和然致詞表示，仁愛之家自1975年起，為新北市低收入戶、孤苦無依及特殊境遇長者提供全人照顧。他代表侯友宜市長感謝所有工作人員以耐心、專業和熱忱投入服務，並感謝企業及志工團隊的支持，豐富長輩生命。他強調，城市的偉大不僅在於硬體建設，更在於文化底蘊與對每位市民的照顧。

劉和然同時頒獎表揚服務滿20、30及40年的資深員工。其中最資深的黃靜如服務已達44年，她18歲起半工半讀進入仁家，歷任福利社售貨員、伙食管理、行政、照服員等職務。她表示，早已將仁家長輩視如家人，並從中學習與長輩相處之道，更懂得孝敬公婆。最讓她欣慰的是，曾協助大陸來台老兵透過視訊聯繫大陸親友，完成老兵的遺願。

仁家歷屆主任易君強、林美珠、徐綺櫻、林寶珠、吳欽仁與現任主任謝鑫敏齊聚見證50週年里程碑。市議員周雅玲、萬里區長黃雱勉及多位民代助理、里長也到場共襄盛舉，為仁家送上誠摯祝福。

▲新北市立仁愛之家歡慶50周年。（圖／新北市社會局提供）

【更多新聞】

►夜歸驚魂！基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯「開玩笑」下場曝

►重罰6萬元！基隆運將未停讓斑馬線行人　撞傷人判刑2月

►基隆台62線瑪陵隧道區間測速9／15啟用　超速最高罰3.6萬元

►地震後傳怪聲…基隆公寓「連根拔起」恐怖崩落　8戶緊急撤離

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」還原角色　影片衝31萬觀看
駕駛突眼睛張不開　連撞11車！
江蕙最終場不捨哭了！　安可破例「獻驚喜」超催淚
快訊／國道追撞車禍　一人慘死
00919配息公布　達人精算嗨喊「大哥沒有輸」
YTR出軌被抓包！　發文懺悔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北仁愛之家歡慶50周年　劉和然：用愛伴長者半世紀

新北肌動計畫啟動！99國民體育日推3好康　號召全民運動

巨鯨風箏升空　台中糕豐會首移師大安9/13、14登場

源頭管理創新局！新北2年緊盯78工地　排水安全層層把關

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市　發50元夜市券掀搶拍熱潮

帶毛孩輕鬆出遊更便利　新北假日友善寵物公車增「藍15線」

最萌不速之客！領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

新北開學日緊盯食安！劉和然親檢午餐流程　強化監廚為營養把關

提升社區自護力！基隆再添50名防災士　扛起社區減災重任　

台南市勞工局「合理調整」獲金獎　推共融職場創永續典範

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

新北仁愛之家歡慶50周年　劉和然：用愛伴長者半世紀

新北肌動計畫啟動！99國民體育日推3好康　號召全民運動

巨鯨風箏升空　台中糕豐會首移師大安9/13、14登場

源頭管理創新局！新北2年緊盯78工地　排水安全層層把關

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市　發50元夜市券掀搶拍熱潮

帶毛孩輕鬆出遊更便利　新北假日友善寵物公車增「藍15線」

最萌不速之客！領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

新北開學日緊盯食安！劉和然親檢午餐流程　強化監廚為營養把關

提升社區自護力！基隆再添50名防災士　扛起社區減災重任　

台南市勞工局「合理調整」獲金獎　推共融職場創永續典範

超慢跑過時了？歐美掀起「666走路瘦身法」新手把握3準則

新北駕駛突「眼睛張不開」　失控連撞11車

陳喬恩公開最新體重！　「快回到10年前數字」減肥早餐曝光

江蕙最終場不捨哭了！　安可破例「獻1驚喜」超催淚

新北仁愛之家歡慶50周年　劉和然：用愛伴長者半世紀

快訊／國3烏日段死亡車禍！故障車停輔助道遭追撞...1人慘死

屏東男遺失3萬急協尋「那是辛苦的工錢」　熱心女找到1舉動暖炸

G-SHOCK熱賣錶換浮世繪新裝　日本製3,600元擁有

瑪格羅比談「小丑女」在DC新宇宙的未來　暗示已經準備好要交棒

YTR出軌被抓包　發公開文懺悔：比被狗幹還爛

【是要冰多久啦】老婆瘋找手機3小時...老公開冰箱傻眼破案

地方熱門新聞

中壢民宅大火奪5命　桃市啟動災害救助

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

離譜！多部機車霸佔大甲停車場出入口

新光三越小北店試營運湧人潮一天開出200張紅單

領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

台南濱南路魚塭驚現浮屍消防打撈年約60男子明顯死亡

基隆書院山城親子出任務　實境演練滅火逃生

前國小李姓代課教師性侵3名男童终身禁教法院判刑6年

從知海到護海！新北海洋永續講座9／3開放報名

台南金華路公車與自小客車駕駛互嗆

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

2025桃園珍珠海岸國際音樂3天湧20萬人次

新北表揚147位環保英雄　青年力量成新亮點

更多熱門

相關新聞

新北2年緊盯78工地　排水安全層層把關

新北2年緊盯78工地　排水安全層層把關

每逢大雨，積水問題總是民眾的惡夢。許多時候，這些惱人的積水，其實是因為施工不慎破壞了原有的地下排水系統。為了從源頭阻絕風險，新北市水利局自2023年起推出創新查核機制，全面檢視在建工程對排水設施的潛在影響，至今已完成78件次檢查，有效防範施工導致的水患風險，保障市民生命財產安全。

板橋錢櫃深夜傳意外！男客昏迷送醫

板橋錢櫃深夜傳意外！男客昏迷送醫

服飾店闆娘公園激戰嬌喊：一直流出來　夫怒告

服飾店闆娘公園激戰嬌喊：一直流出來　夫怒告

三鶯線進度破9成年底完工倒數！

三鶯線進度破9成年底完工倒數！

七都大樓房價指數全面下跌　新竹季跌3.7%最慘

七都大樓房價指數全面下跌　新竹季跌3.7%最慘

關鍵字：

新北仁愛之家長者照顧社會活動溫馨感人

讀者迴響

熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

硬舉227公斤　網紅「全身對折」倒地抽搐

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面