民生消費

全聯門市冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者急通報動保處協助

▲▼全聯門市。（圖／ETtoday資料照）

▲全聯門市昨（31日）傳出現蛇。（示意圖，非當事照／ETtoday資料照）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心門市昨（31）日傳出有蛇出沒，一名網友在生鮮冷藏肉品的冰櫃，發現一條小蛇，其他網友看了也幽默留言「真的是 蛇prise」。全聯回應，此為昨日上午門市開始營業時發現，過去從未發生類似情況，員工隨立即通知動保處協助處理，也詢問後續防範方法。

▲▼全聯南港店，全聯門市。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯門市生鮮肉品貨架上，驚現蛇的蹤影。（示意圖，非當事照／記者林育綾攝）

網友在Threads分享影片，在全聯生鮮冷藏肉品區發現一條小蛇，趴在一盒雞胸肉商品上，PO文一出迅速吸引大批關注，其他網友也幽默留言，「真的是 蛇prise !」、「小蛇不可以這樣，至少要先談上架費！」也有人替蛇說「外面天氣很熱，我就是來散熱一下⋯」。

還有人說「蛇本來就會吃雞 只是這隻比較聰明 挑了剁好還去皮的」；更有網友專業的說，「大頭蛇，微毒，而且不會主動咬人。希望抓他的人不是用蛇夾而是蛇勾。」

全聯今（1日）對此說明，經清查門市狀況，為昨天早上門市開始營業時發現，員工隨立即通知動保處協助處理。而過去門市並未發生類似的狀況，也將詢問動保處後續防範方法，以確保顧客與員工的安全。

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿富汗強震破800死！醫院塞爆
退休婦遭騙1300萬！連房產都被設定：一輩子辛苦化為烏有
單親爸車禍失憶了！　老闆娘揪異狀救一命
證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案
2台人沖繩喪命　外交部：全力提供家屬必要協助
70學生開學日被丟包！　竟是司機睡過頭
快訊／成大爆炸！　2學生受傷送醫

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2　終局玩法、發售後藍圖公開

九月氣勢擋不住！　「四大生肖」收好運　財富事業雙豐收

好浪漫！癡情皇蛾拒「相親」　苦等青梅竹馬羽化再交配

忍住不花錢最省？理財師揭3大節約心法　「該花就花」更能省

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

日本鬼才導演確定來台！高雄電影節「雙開幕、雙閉幕」豪華片單曝

快訊／阿富汗強震800死！醫院塞爆　民眾徒手挖瓦礫尋找生還者

陳傑憲化身環保代言人！拍攝廣告談「濕身初體驗」　也不忘喊話基層小將

12星座9月運勢！　巨蟹貴人現身　魔羯適度放鬆

新經長丟連結敲立委拜會時間　龔明鑫致歉喊「失禮」

【是要冰多久啦】老婆瘋找手機3小時...老公開冰箱傻眼破案

限今天！全家咖啡買3送3　7-11買7送7

全聯冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者通報處理

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

起司變身酥脆口感加蜂蜜絕對要試

好市多奇亞籽神飲「健康版喉嚨借過」爆紅

益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

速食店開學季優惠券懶人包

陳柏霖多重身分解鎖　直擊片場快問快答

寵物客製婚戒正夯！

超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊

記者探路「OLAY快閃實驗室」玩樂＋試用一次大滿足

全聯

2台人「沖繩潛水」喪命！

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

可能有新颱風　路徑估大迴轉

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

