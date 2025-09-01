全聯門市冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者急通報動保處協助

▲全聯門市昨（31日）傳出現蛇。（示意圖，非當事照／ETtoday資料照）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心門市昨（31）日傳出有蛇出沒，一名網友在生鮮冷藏肉品的冰櫃，發現一條小蛇，其他網友看了也幽默留言「真的是 蛇prise」。全聯回應，此為昨日上午門市開始營業時發現，過去從未發生類似情況，員工隨立即通知動保處協助處理，也詢問後續防範方法。

▲全聯門市生鮮肉品貨架上，驚現蛇的蹤影。（示意圖，非當事照／記者林育綾攝）



網友在Threads分享影片，在全聯生鮮冷藏肉品區發現一條小蛇，趴在一盒雞胸肉商品上，PO文一出迅速吸引大批關注，其他網友也幽默留言，「真的是 蛇prise !」、「小蛇不可以這樣，至少要先談上架費！」也有人替蛇說「外面天氣很熱，我就是來散熱一下⋯」。

還有人說「蛇本來就會吃雞 只是這隻比較聰明 挑了剁好還去皮的」；更有網友專業的說，「大頭蛇，微毒，而且不會主動咬人。希望抓他的人不是用蛇夾而是蛇勾。」

全聯今（1日）對此說明，經清查門市狀況，為昨天早上門市開始營業時發現，員工隨立即通知動保處協助處理。而過去門市並未發生類似的狀況，也將詢問動保處後續防範方法，以確保顧客與員工的安全。