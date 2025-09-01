　
大陸 大陸焦點 特派現場

「九三閱兵」前　日本駐中使館示警「避免說日語」

▲▼ 2025「九三大閱兵」、徒步方隊、閱兵村、女民兵、三軍儀隊、維和部隊 。（圖／記者陳冠宇攝）

▲即將參與「九三閱兵」的解放軍儀仗隊士兵 。（圖／記者陳冠宇攝）

文／中央社

中共9月3日將在北京舉行抗日戰爭勝利80週年紀念活動，日本駐中國大使館憂心反日情緒高漲，要求日本公民「避免使用日語，避免穿著可能會被認出為日本人的服裝」。日本政府對於今年九三閱兵格外緊張，起因是中國近年針對日本人的攻擊事件不斷。

日本駐中國大使館官網8月27日公布「針對9月3日抗日戰爭勝利紀念日的注意事項」，指出「凡是涉及中日歷史的日期，中國民眾的反日情緒特別容易高漲，因此需要格外注意。外出時請隨時留意周遭狀況，盡可能做好各種安全準備」。

文中表示，今年適逢抗日戰爭勝利80週年，中國已經播出相關電影和電視劇，還有各類紀念活動，未來也會有進一步安排。鑒於過去碰上與中日歷史有關的日子，反日情緒往往會高漲，因此必須格外留意。外出時要警惕可疑人士接近，建議多人結伴外出，特別是有兒童的情況下，更要採取充分安全防範措施。

使館建議，日本公民應該尊重當地習俗，與當地民眾接觸時注意言行、態度。在戶外時，盡量避免使用周圍人士能夠聽見的音量講日語，日本人在一起也要盡量避免集體喧譁等引人注目的行為。此外，應該避免穿著一眼就能被推測出是日本人的服裝，或攜帶相關物品。

▲▼ 2025「九三大閱兵」、徒步方隊、閱兵村、女民兵、三軍儀隊、維和部隊 。（圖／記者陳冠宇攝）

隨時注意周遭情況，盡量避免前往人潮聚集的廣場，或是被認為會有許多日本人群聚的場所。一旦發現可疑人物或團體，不要靠近，立即離開現場。

日本經濟新聞報導，由於中共9月3日將在北京天安門廣場舉辦九三閱兵，北京日本人學校考慮到交通管制等影響，將於9月2日至4日改為線上教學。此外，近來多起針對日本人的襲擊事件，也加劇日本社群的不安情緒，更讓日本政府對於九三閱兵的到來繃緊神經。

2024年9月18日，適逢「九一八事變」93週年，中國男子鍾長春持刀捅傷一名上學途中的深圳日本人學校10歲日本男童，男童隔日不治。

9月18日與9月3日一樣，是反日情緒特別高漲的特殊時期。深圳地方法院在今年1月審判中，認定鍾長春「為了在網路上博得關注，殺害無辜兒童」，判處他死刑，3個月後執行。

▲▼ 2025「九三大閱兵」、徒步方隊、閱兵村、女民兵、三軍儀隊、維和部隊 。（圖／記者陳冠宇攝）

2024年6月，蘇州日本人學校附近一對等候校車接送放學的日籍母子被中國男子周加勝持刀行凶，隨後周加勝登上校車繼續犯行，挺身而出的隨車女導護胡友平遭刺殺身亡。今年7月底，蘇州市又發生一名日本籍母親帶著孩子在地鐵站行走，突然被人用類似石頭的物品攻擊，母親因此受傷。

因此，日本大使館在這次公告中特別提醒，「帶著兒童的情況下，務必採取充分安全防範措施」。

去年深圳市男童遇襲身亡後，日本外務省撥款4300萬日圓（約新台幣894萬元），用於強化中國境內日本人學校的警備體制。儘管如此，仍難以消除不安。

事件發生後，由於對中國的治安感到不安，部分日本企業開始讓派駐員工和家屬暫時回國。朝日新聞報導，截至今年春天，中國9個城市11所日本人學校，在籍學生總數為3226人，比前一年減少11%，所有學校人數均有減少。

08/31 全台詐欺最新數據

快訊／9縣市大雨特報！大雷雨轟2地
開學日「孩子突請假一周」　媽媽崩潰曝原因！一票家長：我們家也
福島食品將全面取消管制　食藥署長：台灣人去日本吃得很開心
台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」　工作人員全看傻
快訊／台灣納智捷電動車宣布降價
北京93閱兵　台灣擬出席政要名單一次看
台灣新車銷量慘跌！　最新排名曝
床邊有簾子！　「逢甲大學宿舍」豪華照曝

