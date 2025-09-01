帶拍立得去日本！她才拍1張就沒底片「真相氣炸」　網轟：根本故意

▲原PO的底片被朋友拍光。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人出國旅遊，都會特地準備拍立得，方便在當地拍照留念。不過近日有女網友發文表示，她在出國前就提醒過朋友，如果想拍拍立得，要自備底片，但大家口頭上說不會拍，後來卻把她的底片拍光，讓她氣到當場落淚。貼文曝光後，引起熱議。

這名女網友在Dcard上，以「朋友把我的拍立得拍完了」為標題發文，提到她和三個朋友一起去日本，出發前，她就告訴好友，她會準備拍立得，但因為底片不夠，所以如果好友要拍，必須自己準備底片。原PO說，好友本都說自己不會拍，結果實際上根本不是，她帶了20張底片，以及拍立得內原本的5張，但她自己最後只拿到5張，其他全被朋友拍走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，她會帶拍立得，就是為了能在迪士尼裡留念，所以事先就提醒過朋友，至少要留5張底片給她，然而她才拍第一張，就發現底片已經用完。這時朋友才說，他們昨天外出時就拍光了，原本打算補買底片，但卻來不及，也忘記說一聲。原PO得知後，實在很生氣，然而朋友卻反而覺得她脾氣不好，讓她忍不住哭出來，一直到後來還是很難過。

貼文曝光後，不少網友都表示，「這種朋友就不要了，心疼你，明白你想有自己好看的拍立得照片」、「這真的是朋友嗎？太自私了吧，什麼忘記，根本故意的」、「請他們付錢」、「好朋友應該要會很仔細注意用量的，帶來給大家拍就很感謝了，怎麼會好意思狂拍留那麼少給你，你朋友太自私」。也有網友直言，「知道歸知道，有別人的東西可以免費用，自私的人就會用了，記得跟他們收錢，後面就慢慢遠離吧」。