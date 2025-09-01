　
國際

退休男為看「大谷翔平」3年噴掉1500萬　死後1原因害妻子被查稅

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲退休男為看「大谷翔平」3年噴掉1500萬，死後留1原因害妻要補稅2百萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

日本一名棒球球隊經紀人A先生（化名）70歲將事業交給長子退休後，專心投入熱愛的棒球運動，幾乎每個月都會飛往美國觀看球賽，也導致他的1.5億日圓（約新台幣3千萬元）退休金快速減少，直到74歲因心肌梗塞突然離世，由於他生前未交代清楚「海外資產」，導致繼承遺產的妻子被查稅，妻子也因此必須補繳1000萬日圓（約台幣200萬元）稅款。

根據日媒THE GOLD ONLINE報導，A先生非常喜愛棒球運動，尤其喜愛日本旅美球員大谷翔平，退休後擁有更多空閒的時間後，幾乎每個月都會從日本飛到美國觀賞MLB比賽，且每次一待就是一周多，他還經常說「大谷翔平是最棒的，多虧了他，我退休後的生活才有了目標」。

不過經常往返美國，也讓他的退休金不斷減少，A先生退休時約有1.5億日圓（約新台幣 3000 萬元）存款，但僅僅3年間就花掉7000萬日圓（約新台幣 1500萬元），存款剩下約8000萬日圓。他的妻子B女士認為，丈夫已經努力很多年了，應該享受人生，所以也尊重丈夫的花費

不料，A先生在74歲生日後不久，就因突發心肌梗塞過世。B女士依規定繼承了積蓄與房產，並在稅務會計師協助下完成申報，以為生活將回歸平靜，不料幾年後稅務人員卻突然找上門。

2名稅務人員告訴B女士，A先生在美國有開設銀行帳戶，並透過日本銀行轉帳資金，用於支付在美國旅行期間的花費，A先生甚至還進行了股票與加密貨幣投資，並賺取了大筆獲利且未在日本申報，

稅務人員最終調查發現，A先生的未申報海外資產總額達5000萬日圓（約新台幣1039萬元），B女士因此必須補繳1000萬日圓（約新台幣 200萬元）。

道奇輪值新策略　大谷登板後不休兵

道奇輪值新策略　大谷登板後不休兵

大谷翔平預計於下周四（4日）對戰匹茲堡海盜時再次登板，依舊採取中6日輪值，預計投滿5局。洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今日表示，儘管面臨9連戰賽程，大谷仍會在登板翌日以指定打擊身份出賽，不會休兵。

大谷翔平45轟神回擊！貝茲曝內幕

大谷翔平45轟神回擊！貝茲曝內幕

大谷前翻譯簽賭黑幕曝光　合作莊家遭判刑：我很後悔

大谷前翻譯簽賭黑幕曝光　合作莊家遭判刑：我很後悔

羅伯斯批道奇「整晚都無法組織攻勢」

羅伯斯批道奇「整晚都無法組織攻勢」

道奇遭響尾蛇0比3完封

道奇遭響尾蛇0比3完封

