大谷前翻譯簽賭黑幕曝光　合作莊家遭判刑：我很後悔

▲大谷翔平、前翻譯水原一平。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

大谷翔平前專屬翻譯水原一平爆出挪用巨款簽賭案後，合作的加州簽賭莊家馬修．鮑耶（Matthew Bowyer）也遭波及。美國法院於上週五判處鮑耶1年徒刑，罪名包括非法經營賭博、洗錢以及虛報稅務。他在法庭上坦言「非常懊悔」，承認自己的人生做了許多錯誤選擇。

檢方調查發現，水原利用與大谷的親密關係，長期從這位「二刀流」球星的帳戶挪用巨款下注。檢方指出，水原涉竊金額高達1700萬美元（約新台幣5.5億元），今年稍早已認罪，被判57個月徒刑，現正於賓州聯邦監獄服刑，刑滿後將被遣返回日本。

與他合作的莊家鮑耶同樣認罪，除1年刑期外，還被要求向美國國稅局（IRS）支付160萬美元（約新台幣5200萬元）的賠償金。

儘管外界一度懷疑大谷是否知情或涉入其中，鮑耶在接受《NBC 4 News》訪問時強調，雖然他相信大谷知道水原有賭博行為，但堅信這名洛杉磯道奇球星本人從未參與投注，「因為下注進行的時候，大谷都在天使球場打比賽。」

鮑耶稍早在接受《ESPN》專訪時，也談到與水原的關係。他回憶第一次收到一筆50萬美元電匯，帳戶名字竟是「Shohei Ohtani」，讓他當場傻眼，「我第一反應是太好了，我拿到錢了。但接下來立刻想到，這可能會是大麻煩。」

他進一步透露，水原特別愛賭足球，即使輸得一敗塗地，仍不斷要求提高下注額度。鮑耶則強調，他與大谷翔平本人沒有任何接觸，與水原的關係更像是「單行道」，因為水原不斷輸錢。

美國司法部公開的證據更顯示，水原甚至冒充大谷打電話，以購車為名從帳戶電匯20萬美元。這起驚人醜聞震驚棒壇，最終導致水原遭道奇解雇，並被法院判刑。目前水原仍在美國服刑，待刑期結束後將被遣返回日本。