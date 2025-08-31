　
大陸 大陸焦點 特派現場

家人不幫清狗大便　陸女竟將2隻狗丟下21樓

▲▼家人不幫清狗屎　陸女竟將2隻狗丟下21樓。（圖／翻攝微博）

▲狗狗被扔下樓慘死。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江溫州女子小琴（化名）今年5月喝酒之後，不滿妹妹不幫忙清狗屎，竟暴怒將2隻狗狗從21樓的窗戶丟下，導致狗狗墜樓慘死，並砸壞了社區的樹木。

根據陸媒報導，社區保全清晨5點多聽見巨響，出來查看後發現一隻狗被人從樓上丟下來，摔在社區的樹上，奄奄一息還在掙扎。

保全並在另一邊的人行道上發現另一隻體型較小的狗，同樣被人從樓上丟下來，已明顯死亡。

有住戶嘗試替還有生命跡象的狗急救，但由於傷勢過重，最中仍不幸身亡。保全查看監視畫面以後發現，是21樓的住戶先後將兩隻狗從高空扔下，於是報警。

警方很快找到21樓的住戶小琴，她當天跟妹妹、男朋友約了幾個朋友一起吃宵夜，妹妹很累，中途就先回家睡了，她自己則是徹夜飲酒，狂歡到凌晨4點多才回到家。

到家之後，小琴發現陽台、自己的房間到處都是狗屎，於是叫妹妹一起幫忙清理，但半睡半醒的妹妹並沒有幫忙，還在拉扯中踹了小琴一腳。

酒勁上頭的小琴氣得大喊「都不負責，都別養了！」接著就把自己養的狗從窗戶丟下去，過一分鐘不到，又把妹妹養的狗也丟了下去。

這兩隻狗是姐妹倆日前去旅遊時買下的，小的體重不到1公斤，大的約6公斤。小琴後來被以「高空拋物罪」起訴，在被問到知不知道不能高空拋物時，她說自己知道，但覺得沒什麼。

檢察官指出，案發時間雖在凌晨5點半，但墜物地點為居民小區人行步道且靠近小區出入口，當時已有行人行走，潛在威脅整個小區業主出行安全，極易產生巨大的人身損害和財產損失。

檢察官認為，從21樓高度拋擲兩隻狗，危害的對象具有隨意性、不特定性，如此高度落地碰撞產生的破壞力、衝擊力極大。8月28日，法院對案件作出一審判決，以高空拋物罪判處被告人小琴拘役4個月，緩刑8個月，並處罰金人民幣4000元。

08/30 全台詐欺最新數據

