雲林「猛農月曆」來了！5男秀健美大肌肌　照片搶先曝光

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

不讓消防猛男年曆專美於前，雲林「有朝一日西螺小農」兩年前過往出版「猛農月曆」，打破民眾對農民窮、忙、髒的刻版印象，原來務農也可以這麼時尚。去年停刊後今年再度復刊，邀請5位猛男拍攝，而2026「猛農民曆」也搶先曝光。

2026「猛農民曆」精挑來自全國5位青農拍攝，展現出精壯結實肌肉、古銅色膚色、寬闊的太平洋肩，每一個都不輸明星，顛覆民眾對傳統農業的刻版印象，原來從事農業也可以這麽時尚。

幕後推手吳佩儒表示，8年前從台中隨著老公回到鄉下老家務農，從小生活在都會區讓她對鄉下的種種生活完全無法適應，ㄧ度還罹患了憂鬱症，在一次偶然的機會遇到和她年紀相仿的青農，聊天過程中瞭解到因為農產品沒有識別性，起念藉由自身廣告行銷專才來協助青農打造個人品牌，過去太多的框架，讓農業很難與社會產生更多連結，希望透過猛農民曆可以讓更多的年輕人改觀併投入農業生產，也可解決長期農業缺工的問題。

吳佩儒說，當時猛農曆的時候，那個時候有幾個加入計畫的猛農，他們有一些是已經有計畫要離農，或者是對農業還沒有什麼信心，可是拍完以後他們就發現說，有許多的交友邀請，然後還有很多的實際支持，然後甚至還有一些就是會長期跟他們購買，拍了這一本年曆不只收藏他們自己的照片以外，他們也收穫了很多忠實支持他們的粉絲，覺得這是對三方都很棒的一件事情，消費者有一個東西可以看到他想要支持的農夫，然後農夫有因為一個作品被大家看見，自己因為做了這件事情累積許多的作品。

很多青農都有陸續加入，其實很多的新創的青農品牌也都在做不同的嘗試，讓很多年輕人都開始慢慢感受到說現在青農真的不一樣，做了很多的創意跟行銷方式，讓很多年輕人會覺得或許回到農村裡面從事農業，不是一個很呆板的事情，從事農業不只可以很時尚，還可以讓心態保持一個很純樸的狀態。

2026 年度五位猛農如下：

1.宜蘭・三星｜陳韋勝（水稻）

元老級猛農，因為陪伴阿嬤返鄉務農

2.台中・龍井｜矯鎧丞（水稻／大豆）

木訥誠懇的猛農，不僅種稻，還投入大豆栽培與豆漿研發，把務農精神延伸到飲食日常。

3.雲林・西螺｜陳柏儒（翠妞美濃瓜）

女兒心中的超級英雄！因為孩子一句「希望爸爸像健美先生一樣」，他在農忙之餘開始健身，現在是女兒最驕傲的猛農爸爸。

4.雲林・莿桐｜張祐銓（蒜頭）

帶著蒜頭的濃烈香氣登場，期待他在猛農舞台上展現新氣象！

5.彰化・伸港｜黃春福（洋蔥）

來自台灣最早採收洋蔥的產地，家中世代務農。