　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林「猛農月曆」來了！5男秀健美大肌肌　照片搶先曝光

▲▼ 超潮的！農民不再是衰老代名詞 雲林青農「猛農月曆」秀健美 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2026「猛農民曆」精挑來自全國5位青農拍攝。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

不讓消防猛男年曆專美於前，雲林「有朝一日西螺小農」兩年前過往出版「猛農月曆」，打破民眾對農民窮、忙、髒的刻版印象，原來務農也可以這麼時尚。去年停刊後今年再度復刊，邀請5位猛男拍攝，而2026「猛農民曆」也搶先曝光。

▲▼ 超潮的！農民不再是衰老代名詞 雲林青農「猛農月曆」秀健美 。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2026「猛農民曆」精挑來自全國5位青農拍攝，展現出精壯結實肌肉、古銅色膚色、寬闊的太平洋肩，每一個都不輸明星，顛覆民眾對傳統農業的刻版印象，原來從事農業也可以這麽時尚。

▲▼ 超潮的！農民不再是衰老代名詞 雲林青農「猛農月曆」秀健美 。（圖／記者游瓊華翻攝）

幕後推手吳佩儒表示，8年前從台中隨著老公回到鄉下老家務農，從小生活在都會區讓她對鄉下的種種生活完全無法適應，ㄧ度還罹患了憂鬱症，在一次偶然的機會遇到和她年紀相仿的青農，聊天過程中瞭解到因為農產品沒有識別性，起念藉由自身廣告行銷專才來協助青農打造個人品牌，過去太多的框架，讓農業很難與社會產生更多連結，希望透過猛農民曆可以讓更多的年輕人改觀併投入農業生產，也可解決長期農業缺工的問題。

▲▼ 超潮的！農民不再是衰老代名詞 雲林青農「猛農月曆」秀健美 。（圖／記者游瓊華翻攝）

吳佩儒說，當時猛農曆的時候，那個時候有幾個加入計畫的猛農，他們有一些是已經有計畫要離農，或者是對農業還沒有什麼信心，可是拍完以後他們就發現說，有許多的交友邀請，然後還有很多的實際支持，然後甚至還有一些就是會長期跟他們購買，拍了這一本年曆不只收藏他們自己的照片以外，他們也收穫了很多忠實支持他們的粉絲，覺得這是對三方都很棒的一件事情，消費者有一個東西可以看到他想要支持的農夫，然後農夫有因為一個作品被大家看見，自己因為做了這件事情累積許多的作品。

▲▼ 超潮的！農民不再是衰老代名詞 雲林青農「猛農月曆」秀健美 。（圖／記者游瓊華翻攝）

很多青農都有陸續加入，其實很多的新創的青農品牌也都在做不同的嘗試，讓很多年輕人都開始慢慢感受到說現在青農真的不一樣，做了很多的創意跟行銷方式，讓很多年輕人會覺得或許回到農村裡面從事農業，不是一個很呆板的事情，從事農業不只可以很時尚，還可以讓心態保持一個很純樸的狀態。

▲▼ 超潮的！農民不再是衰老代名詞 雲林青農「猛農月曆」秀健美 。（圖／記者游瓊華翻攝）

2026 年度五位猛農如下：
1.宜蘭・三星｜陳韋勝（水稻）
元老級猛農，因為陪伴阿嬤返鄉務農

2.台中・龍井｜矯鎧丞（水稻／大豆）
木訥誠懇的猛農，不僅種稻，還投入大豆栽培與豆漿研發，把務農精神延伸到飲食日常。

3.雲林・西螺｜陳柏儒（翠妞美濃瓜）
女兒心中的超級英雄！因為孩子一句「希望爸爸像健美先生一樣」，他在農忙之餘開始健身，現在是女兒最驕傲的猛農爸爸。

4.雲林・莿桐｜張祐銓（蒜頭）
帶著蒜頭的濃烈香氣登場，期待他在猛農舞台上展現新氣象！

5.彰化・伸港｜黃春福（洋蔥）
來自台灣最早採收洋蔥的產地，家中世代務農。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘瑋柏小13歲辣妻脫了！一片肉色看光　他反應超真實
帥哥保全是前天菜排長！　曾捲全裸DIY片烏龍：現在已婚
數百人暴動！印尼財長豪宅遭洗劫　多國示警
快訊／雨勢升級！　12縣市豪大雨特報
行李箱千萬不可「放床上」！空服員曝旅遊3大禁忌
獨／始祖級實況主全裸求婚！　辦垃圾食物流水席

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開刀鞋穿27年留「厚黑血漬」！台大醫曝曾淹孕婦血泊中：是老戰友

護照「1原因」無法使用！她急衝外交部免費辦理：當日就能取件

他用安卓3年就想換「撐沒iPhone久？」　一票搖頭：10年沒問題

快訊／雨勢升級！12縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

八斗子漁港現駭人畫面！巨型蜂群啃食魚屍　專家警告：別靠近

賴柯對決想起「馬王政爭」？黃揚明曝1處差很大：賴真的無能為力

快訊／國家警報響「屏東山區暴雨2小時」　11縣市大雨特報

雲林「猛農月曆」來了！5男秀健美大肌肌　照片搶先曝光

台大文組生畢業「轉職保全」傻了！薪水跟坐辦公室一樣：可悲

「摸機車座墊」是性騷！律師曝原因警告：盯著別人看也踩線

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

開刀鞋穿27年留「厚黑血漬」！台大醫曝曾淹孕婦血泊中：是老戰友

護照「1原因」無法使用！她急衝外交部免費辦理：當日就能取件

他用安卓3年就想換「撐沒iPhone久？」　一票搖頭：10年沒問題

快訊／雨勢升級！12縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

八斗子漁港現駭人畫面！巨型蜂群啃食魚屍　專家警告：別靠近

賴柯對決想起「馬王政爭」？黃揚明曝1處差很大：賴真的無能為力

快訊／國家警報響「屏東山區暴雨2小時」　11縣市大雨特報

雲林「猛農月曆」來了！5男秀健美大肌肌　照片搶先曝光

台大文組生畢業「轉職保全」傻了！薪水跟坐辦公室一樣：可悲

「摸機車座墊」是性騷！律師曝原因警告：盯著別人看也踩線

開刀鞋穿27年留「厚黑血漬」！台大醫曝曾淹孕婦血泊中：是老戰友

護照「1原因」無法使用！她急衝外交部免費辦理：當日就能取件

八三夭阿璞放閃豆花妹！　七夕甜喊：對的人，天天都是情人節

孫綻越愛越高調！約會曬「男友視角照」　米可白一看成果無言了

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！病房當淫窟　專挑高齡女患者

他用安卓3年就想換「撐沒iPhone久？」　一票搖頭：10年沒問題

凱恩百場出賽紀念送2助攻　拜仁德甲3比2險勝奧格斯堡

奶油烤年糕太吸睛！　台南市勞工局曾文園區勞工學苑新課程爆滿

桃園保全帥哥是前天菜排長！曾捲全裸DIY片烏龍　認了：現在已婚

陳愷佑「碰球換跑者」並非演不像　親曝動機與靈感來源

【就等爸爸這個反應】姊偷飛回台灣 站後面偷合照爸竟然沒發現XD

生活熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

午後變天！　雨最大地區曝

不用人擠人！妹子分享大稻埕煙火神級視角

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

快訊／9縣市大雨特報！大雲雨轟7「持續1小時」

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

吳思瑤忍不住哭了！無奈曝落淚原因

日本最不愛「去1地方」　全場有感：根本沒出國

爆乳胡蝶忍掀戰！被罵OOC她反擊曬照喊真香

吃甜點有苦味　他一查癌症末期了！

更多熱門

相關新聞

VALENTINO BEAUTY驚傳撤台！

VALENTINO BEAUTY驚傳撤台！

義大利美妝品牌VALENTINO BEAUTY進軍台灣近2年，最近在網路上傳出即將於年底退出台灣市場的消息，引發許多粉絲討論，品牌也證實其消息屬實，對比29日才迎接全新精品彩妝La Beauté Louis Vuitton的進駐，讓人不禁感嘆又一精品美妝撐不下去。

嘉大環境部共建生質物循環研發中心

嘉大環境部共建生質物循環研發中心

白鹿同款JIMMY CHOO HOBO新包

白鹿同款JIMMY CHOO HOBO新包

周杰倫穿Dior運動裝登GQ封面

周杰倫穿Dior運動裝登GQ封面

NB超夯204L張員瑛、桂綸鎂都在穿

NB超夯204L張員瑛、桂綸鎂都在穿

關鍵字：

農業時尚猛農2026青農

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面