大稻埕煙火秀現場爆鬥毆！刺青男撂倒壯壯哥　傷害罪送辦

▲刺青男（穿白色吊嘎）一拳撂倒壯壯哥，另一名白衣男（紅圈處）挺身而出，阻擋他再打人。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者張君豪／台北報導

2025大稻埕夏日節壓軸煙火秀30日晚間登場，吸引大批人潮聚集碼頭觀賞，卻傳出當街鬥毆。北市大同警方19時許接獲報案趕抵現場，發現被打的吳男（46歲）頭部紅腫，動手傷人男子已離去。警方調閱監視器並訪查目擊者後，稍晚通知李姓男子（43歲）到案，全案依傷害罪嫌送辦。

警方調查，兩人疑似因現場人潮推擠爆發口角。有民眾把衝突影片上傳Threads平台，影片中身材較高大的吳男與穿吊嘎、身上有刺青的李男互相叫囂，過程中不斷推擠，吳男一度氣得撂下一句「我不看了，可以了吧？」轉身欲離去，但仍遭對方以粗口挑釁。吳男不甘回頭怒吼：「你兇什麼兇啊！」不料李男突然衝上前出拳，將他擊倒在地。

影片中可見，李男打倒吳男後持續撲上揮拳猛擊，場面一度失控，周邊民眾驚呼連連。所幸熱心民眾上前制止，衝突才未擴大，大同警方調查衝突過程，初步詢問目擊者，雙方現場觀看煙火人潮擁擠，導致雙方爆發肢體衝突。吳男強調是李男單方面動手，並堅持提告傷害罪，警方傳喚李男依法送辦。

