曹興誠：中共在台進行「木馬屠城」　藍綠內部都被大量滲透

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

描述台海戰爭的台劇《零日攻擊》播出後引發討論，有參與投資的聯電創辦人今（31日）透露其投資始末。曹興誠指出，中共對台武力恐嚇只是虛張聲勢，真正計劃是在台灣內部進行「木馬屠城」，透過長年滲透、收買等方式，在台灣各行各業培養大量同路人，不僅國民黨，連民進黨內部都已經被大量滲透，而國民黨立委在立法院毀憲亂政，更是「木馬屠城」的一次高峰進擊。

曹興誠今在臉書分享自己為《零日攻擊》寫的推薦序和投資始末，自己和《零日攻擊》監製林錦昌、鄭心媚在2023年5月24日第一次見面，儘管有郭台銘2009年投資3億多台幣拍電影《白銀帝國》，票房收入卻不到3千萬元的「前車之鑒」，照理投資拍電影對他而言應該要戒慎恐懼，「但我還是答應投了2000萬，為什麼呢？」

曹興誠說，一來是林錦昌、鄭心媚告訴他，會募資2億多，「可是需要我來做原始投資人，開個頭。這叫成人之美，是我樂意做的事」；二是他對《零日攻擊》題材有興趣。

曹興誠指出，中共2018年修改其憲法，公然偽造文書，說「台灣是中華人民共和國不可分割的領土」；以後就一再恐嚇台灣，說「統一一定要完成，絕不放棄武力」。「武力統一」就是侵略，就是殺人放火、打家劫舍。這種言行還出現在高度文明的今天，讓世人不齒。中共政權也和俄國、北韓、伊朗一樣，被視為世界安全的威脅。

曹興誠說，中共聲稱台灣是「中共國」的「領土」；可笑的是，十幾億的中共國人沒人擁有一分一吋的「領土」。所有中共國土地都是共產黨的「地盤」。共產黨高官藉著貪汙地租，搜刮百姓，個個富得冒油；天文數字的贓款都存在歐美。中共如果攻打台灣，這些贓款立刻會遭到凍結或沒收，讓中共高官和他們送到歐美的家屬，立刻由天堂墜入地獄。

曹興誠認為，習近平如果真的要對台灣動武，他立刻會被黨內權貴推翻。中共高官都是狡詐的流氓地痞，你可以確定，他們不是傻瓜。所以中共對台灣的武力恐嚇，只是虛張聲勢。他們真正的計劃，是在台灣內部進行「木馬屠城」。

曹興誠提到，中共多年來，用滲透、收買、詐騙、迷惑等方式，在台灣各行各業都培養出了大量的同路人，不僅國民黨，連民進黨內部都已經被大量滲透。這些中共同路人如何在內部製造衝突、對立、恐慌？如何破壞、弱化台灣的國防、民防和心防？是《零日攻擊》探討的主題。

曹興誠說，如果大家看完《零日攻擊》能受到震撼，產生警覺，我們這些投資人、所有編、導、演和劇組工作人員，都會欣慰、感激。當然計劃永遠趕不上變化。從去年5月延續到今年8月的「大罷免」運動，沒有列入電影情節。「但我們看過《零日攻擊》以後，應該可以更清楚了解，國民黨立委在立法院毀憲亂政，是『木馬屠城』的一次高峰進擊。」

曹興誠提到，這次大罷免雖然沒有達到預期的成果，但卻大大激活了台灣社會對中共滲透的免疫力。他也希望《零日攻擊》引發的社會警惕，能加強台灣的國防和民防。