LV推出龍蝦包「售價24萬」　業者曝熱銷程度：背起來不突兀

LV（路易威登）是法國奢侈品牌，以不斷推出新款設計、限量商品和聯名系列聞名，不過有時候也讓消費者看不懂。近日就推出一款龍蝦造型新品「LOBSTER」（龍蝦）手提包，外型十分獵奇，售價為55500元人民幣，掀起網友熱議。

根據《經視直播》報導，LV這款龍蝦迷你手提包，以LV經典塗層印花帆布為主要材質，搭配牛皮革製作的龍蝦步足與加襯前螯，尺寸為14×10×44公分（高寬長），可容納手機、鑰匙和卡夾，支持手提與肩背，官網售價為55500元人民幣（約24萬新台幣）。

消息曝光後，引起討論話題，網友紛紛留言，「這什麼，我的審美太落伍了，對不起，這個時尚太抽象了」、「欣賞不來，有錢人的世界我等凡人不懂」、「某些大牌做的一些衣服和包包審美已經欣賞不來了…奇怪的設計」、「真有人買嗎」、「不考慮這個售價的話，造型還是挺可愛的」、「感覺病得不輕」。

工作人員說明，該手提包是品牌今年推出的當季新品，主打外形新穎和輕巧便攜，造型設計偏中性，男女均可使用。面對不少消費者對造型「獵奇」的調侃，工作人員表示，這款手提包在突出造型創新的同時，也融入了LV經典「老花元素」，實際背在身上效果並不突兀。

工作人員更透露，目前武漢門市暫無庫存，線上購買也需預訂。至於具體銷售量為何？對方表示暫無數據可提供。

