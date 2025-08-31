　
地方 地方焦點

桃園珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台跨界演出

▲桃園珍珠海岸國際音樂節

▲市長張善政（左一）與Kawhi Leonard與Karl-Anthony Towns球星同台互動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政30日晚間，出席於大園區竹圍漁港舉辦的「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」及「鐵玫瑰熱音賞人才培育計畫-校園組決賽」表示，首屆「桃園珍珠海岸國際音樂節」讓樂迷在欣賞表演之餘，也能觀賞熱血籃球比賽，並漫步港灣，觀賞夕陽與海景，體驗未曾有過的海岸音樂獨特氛圍。

張善政表示，「2025桃園鐵玫瑰熱音賞」的演出非常精彩，期待校園組樂團，未來能持續自我提升，展現更成熟亮眼的舞台實力，成為樂壇矚目的新星。市府將持續推動音樂人才培育，積極培養來自桃園、全台乃至國際的新生代音樂力量，打造桃園成為引領流行音樂的重要基地。

▲桃園珍珠海岸國際音樂節

▲桃園珍珠海岸國際音樂節。（圖／市府提供）

觀旅局表示，首屆「桃園珍珠海岸國際音樂節」自開幕以來星光熠熠，吸引大批樂迷齊聚竹圍漁港，共同感受跨文化、跨語言的國際舞台。今日更驚喜邀請國際職籃球星Kawhi Leonard 的饒舌歌手友人Rich Rocka登台演出，成為全場矚目焦點。

同場卡司包括韓國混聲人氣團體KARD、華語療癒女聲曾沛慈，以及榮獲金曲獎最佳樂團的「血肉果汁機」，帶來跨風格、張力十足的演出。市府誠摯邀請民眾把握機會走進竹圍漁港，與世界各地音樂人相遇，為盛夏留下最難忘的回憶。

▲桃園珍珠海岸國際音樂節

文化局指出，桃園是六都中人口最年輕的城市，具備發展流行音樂的良好環境與條件，市府持續舉辦民歌、台語、客語、原住民及新住民等多元音樂活動。其中，「桃園鐵玫瑰」已成為具指標性的音樂品牌，「鐵玫瑰音樂節」與「鐵玫瑰熱音賞」更是推動本市流行音樂的重要基石。前者為音樂人提供展演舞台並讓市民參與其中，透過接觸而進一步支持並喜愛音樂；後者則以比賽與專業培訓深耕地方，持續培養音樂創作能量，推動桃園成為流行音樂重鎮。

2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於31日迎來最終日，三大舞台齊發，帶來最強音浪與熱力四射賽事。珍珠國際舞台邀請國民天團「玖壹壹」、潮流男團「Ozone」、人氣樂團「理想混蛋」、印尼爵士王子「Ardhito Pramono」等 7 組知名卡司震撼開唱；海岸熱血舞台有桃園盃三對三決賽、雲豹啦啦隊勁舞及職籃球星表演賽。築夢世界舞台更將迎來鐵玫瑰熱音賞最終日，8 組社會組樂團角逐冠軍，並邀請「沈默紳士」、金曲原住民歌手「姑慕巴紹」及「董事長樂團」嗨唱。

