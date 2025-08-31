蘆竹區青銀共學育樂課程特別場　關注能源未來促進社會共識

▲前台電核後端處張學植處長進行映後座談。（圖／長壽社區發展協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升民眾對新能源議題的關注，桃園市蘆竹區長壽社區發展協會30日舉辦一場特別的青銀共學育樂課程，安排紀錄片《新核能時代》的放映。協會並邀請前核三廠廠長、也是前台電核後端處張學植處長進行映後座談，與在場學員及社區居民深入交流。

▲市議員錢龍長期關注協會青銀共學。（圖／長壽社區發展協會提供）

長壽社區發展協會表示，今天的活動選擇在核三廠是否延役公投結束後舉行，避免政治色彩，讓參與者能夠純粹從身為地球公民的角度來關注能源議題，進而提高認知與覺醒。長期關注協會青銀共學計畫的市議員錢龍也親臨現場，對學員們表達了勉勵與支持。

▲紀錄片《新核能時代》放映。（圖／長壽社區發展協會提供）

今天的活動吸引了不少來自周邊社區的居民參與，大家共同關心全球暖化、氣候變遷以及能源短缺的問題。影片讓學員們深入了解核能發電是否會危及環境，並討論其是否能解決全球能源供應問題。影片中不僅揭示了曾經擁核的團體轉為反核的原因，還探討了其中隱藏的商業與政治因素；同時，片中也展示了為何近年來歐美與日本等國家再次重視核能發電的發展，這些問題讓與會者深受啟發。

▲以地球公民的角度，關注能源議題。（圖／長壽社區發展協會提供）

協會特別感謝中華民國核能學會，為南崁地區民眾安排了VIP專場放映，讓更多居民能參與其中並獲得專業的能源知識。《新核能時代》由美國知名導演奧利佛·史東執導，背景以氣候變遷與能源轉型為主題，試圖打破大眾對核能的刻板印象，並提出核能作為未來能源選項的可能性。影片深入探討全球能源問題，並揭示核能在解決能源危機中的潛力，啟發觀眾重新思考核能在未來能源結構中的角色。