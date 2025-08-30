氣象正妹主播疑「無罩上陣」胸前凸兩點　照片瘋傳IG粉絲猛增

▲日本氣象女主播細川栞疑似無罩上陣 。（圖／翻攝自X）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本一名氣象女主播細川栞，近日因為在播報天氣時，疑似「胸前兩點」激凸的畫面，在網路上掀起瘋狂討論。雖然有人質疑是 AI 修圖或光線問題，但隨著討論熱度不斷攀升，她的社群媒體粉絲數在短短兩天內暴增，意外成為話題人物。

細川栞在朝日電視台《報道STATION》節目中，身穿一件白色上衣搭配灰色長裙，卻因為胸前出現兩點明顯的凸起，被眼尖的觀眾截圖並上傳到社群平台 X（前身為 Twitter）。這張圖片迅速引發瘋傳，網友們熱烈猜測她是否「無罩上陣」。

許多網友對此抱持質疑態度，認為這不太可能發生在電視直播節目上，紛紛提出不同解釋，比如「這很可能是衣服的皺摺或光線造成的錯覺」、「凸起的位置太高，不像正常的胸型，應該是衣服縫線的角度問題」。甚至有人替細川栞抱不平，認為製作單位應該避免讓她穿上容易引起誤會的服裝。

▲日本氣象女主播細川栞在成為氣象主播前曾擔任長達七年的系統工程師。（圖／翻攝自Instagram／hosokawa.shiori）



然而，也有不少網友對此深信不疑，瘋狂轉傳截圖，並開玩笑表示「如果這成為節目的固定橋段，收視率肯定會飆升」。此外，有網友翻出細川栞過往的穿搭照片，發現她胸前也曾出現類似的凸起痕跡，讓這場討論變得更加複雜。

現年30多歲的細川栞，大學畢業後曾擔任長達七年的系統工程師。她利用工作之餘自學並考取了高難度的氣象預報員證照，並在去年七月正式轉戰朝日電視台，成為《報道STATION》的氣象主播。

這場突如其來的「激凸」風波，讓細川栞的 Instagram 粉絲數在短短兩天內暴漲四千人。儘管她因這次的直播事件意外爆紅，但細川栞本人至今並未對此做出任何回應，社群媒體的發文也維持日常分享，未提及相關爭議。

