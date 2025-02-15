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火辣妹子「露屁股蛋又激凸」　她路邊看傻！網吵翻：台人太古板

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO見到路邊妹子激凸，讓她嚇壞了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有點擔心妹妹的安危！」一名女網友買晚餐時，看到一名妹子穿著低胸上衣和超短裙，本以為只是時下流行，沒想到再仔細一看，竟發現「若隱若現的兩點」，讓她當場嚇傻「現在的年輕人都這麼開放？」文章曝光後，多數人直言，「不穿內衣真的很舒服，這在國外是很正常的事情！」

一名女網友在Dcard表示，日前買晚餐時，無意間撇到路邊的小妹妹穿得很火辣，露屁股蛋的超迷你短裙，以及低胸V領上衣，當下她只心想著，現在年輕人很敢穿，沒想到再往下一看，「發現若隱若現的兩點...實在嚇歪！」

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原PO查看四周，發現路過的男生也不免俗多看了小妹妹兩眼，「有點擔心妹妹的安危，現在的年輕人都這麼開放？是因為不喜歡穿內衣嗎？」

事後，原PO思索一番後，更新她的想法，「路上的男人也都是穿吊嘎露兩點，好像沒有人規定女人必須被那條鋼圈束縛，可能是我的想法需要改變了。」

底下網友熱議，「他男友可以接受就好」、「她不尷尬，尷尬的就是妳」、「我羨慕她可以做自己」、「我也不愛鋼圈內衣，but激凸走在路上還沒勇氣」、「不穿內衣真的很舒服，這在國外是很正常的事情，雖然是國外，但台灣也不用太過古板」、「以前我會覺得很怪，不過等你中年，或是出國旅遊或工作久了，你就會發現女生激凸還好，主要還是台灣人太保守了」。

也有網友透露，「我真的不喜歡穿內衣，我很平啊，根本不需要穩定支撐...又不會晃」、「是環境太保守，國外不穿內衣是正常的，以前學校的歐美交換生也沒在穿內衣的」、「我都穿長褲跟普通的寬鬆T-shirt，也是不穿內衣就沒有人會注意到，寬鬆的衣服不太容易被發現（可能因為我平胸吧）」。

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