李富城「白血球飆破2萬」急住院　原因查出來了：尿道發炎

▲李富城發燒白血球指數破2萬，查出是尿道發炎。（圖／翻攝李富城臉書）

記者李姿慧／台北報導

90歲資深氣象主播李富城今(19日)上午在臉書透露他身體不適，進入振興醫院急診，李富城受訪時表示，他因為發燒，白血球指數飆到2萬多，醫師還沒找出發炎原因，需住院觀察。下午李富城則在臉書報平安，指原因已查出，是尿道發炎。

資深氣象主播李富城今上午在臉書po出急診照，不少粉絲紛紛留言關心，李富城上午接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，他昨天突然畏冷發燒，吃一顆退燒藥，晚上退燒後，今天清晨醒來依舊發燒，因此叫了計程車到振興醫院急診，已經完成一系列檢查，經檢查，白血球指數飆到2萬多，還沒找出發炎的原因，醫師建議住院觀察，仍在等病房。

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下午李富城則在臉書報平安，李富城說，折騰了一個上午，現在終於等到病房，就等醫生來看診，謝謝各位好友的關心，發炎原因已經查出來，是尿道發炎，應該會用抗生素治療，病因查出來了，就沒問題了。

李富城畢業於中華民國空軍軍官學校氣象科，曾擔任氣象官、課長、空軍中心副主任等職務；而他退役之後，曾先後在中視、民視、公視、環球電影、TVBS播報氣象。李富城雖然已經退休，但時常在臉書分享生活、開直播與網友互動，擁有不少粉絲支持。