　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

▲▼「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫。（圖／翻攝紅星新聞）

▲怪肥腹蛛。（圖／翻攝紅星新聞）

文／香港01

四川涼山美姑縣一名青年男子近日被罕見的「怪肥腹蛛」咬傷背部，出現劇烈腹痛、呼吸急促及四肢麻木等危急症狀，緊急送往當地醫院救治。經涼山州第一人民醫院動物致傷救治團隊聯繫專家鑒定，確認傷人蜘蛛為「怪肥腹蛛」，系毒性強烈的「黑寡婦」蜘蛛近親。這是四川首例經醫學實證的「怪肥腹蛛」咬傷中毒病例。

據報道，事發於涼山美姑縣，患者被蜘蛛咬傷後迅速出現劇烈腹痛、呼吸急促及四肢麻木等症狀，隨即前往美姑縣人民醫院就醫。接診醫生將現場拍攝的蜘蛛照片上傳至「涼山州蛇傷防治群」尋求協助。涼山州第一人民醫院急診科根據症狀及圖片特徵，初步判斷患者可能被劇毒「黑寡婦」蜘蛛或其近親咬傷。

為確認蜘蛛種類，醫院動物致傷救治團隊聯繫四川知名昆蟲學家進行鑒定。經專家反覆比對，確認傷人蜘蛛為「怪肥腹蛛」，一種與「黑寡婦」同屬寇蛛亞科的罕見物種。此前，四川僅在2020年崇州雞冠山及2024年青城山等地記錄到該物種活體，這是首次確認其咬傷致中毒病例。

▲▼「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫。（圖／翻攝紅星新聞）

涼山州第一人民醫院急診科副主任艾駿麟表示，「怪肥腹蛛」毒素可引發類似「黑寡婦」咬傷的症狀，包括腹痛、肌肉抽筋、呼吸困難及麻木等。幸運的是，患者經及時專業治療已順利康復。

成都華希昆蟲博物館館長、昆蟲學家趙力介紹，「怪肥腹蛛」自1998年在廣西首次發現以來，分布於中國南方，包括廣西、貴州、雲南及四川等地。該物種與「黑寡婦」蜘蛛同屬寇蛛亞科，毒性較普通蜘蛛強，但相較「黑寡婦」略輕。「從患者症狀看，與「黑寡婦」咬傷類似，但毒性稍弱。」趙力表示，此前醫學文獻中尚未有「怪肥腹蛛」傷人記錄，此案具有重要研究價值。

趙力指出，幾乎所有蜘蛛都有毒，但顏色鮮艷的蜘蛛毒性通常更強，尤其是黑紅搭配的警戒色，提示其可能具有劇毒。他建議，市民若被蜘蛛咬傷後出現傷口紅腫或全身不適等症狀，應立即就醫。

艾駿麟提醒，任何動物咬傷都不容忽視，若不慎被毒蜘蛛咬傷，應遵循以下「救命四步」：一是保持冷靜，立即停止活動，避免跑動以減緩毒素擴散；二是沖洗傷口，用大量乾淨流動水及肥皂（若有）沖洗傷口至少15分鐘；三是制動減壓，保持受傷部位不動，若為手腳，可將其置於低於心臟位置；四是火速就醫，立即撥打急救電話或前往最近的醫院急診，切勿自行吸吮毒液、切開傷口或使用不明草藥。

艾駿麟強調，若條件允許，應保留或清晰拍攝致傷蜘蛛（無論死活），或記住其大小、顏色、斑紋等特徵，以便醫生快速識別毒物並制定治療方案。「時間就是生命，任何動物咬傷，哪怕症狀初期輕微，都應第一時間尋求專業醫療幫助，切勿拖延或自行處理。」

▲▼「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫。（圖／翻攝紅星新聞）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／12縣市大雨特報！
快訊／來不及拉！　父目擊6歲愛兒墜樓身亡
快訊／高雄女死家中！遺體發黑　相驗結果出爐
女「腫脹發黑」死家中！妹哀赴殯儀館　悲：多年沒見認不出來
NBA傳奇來了！　「甜瓜」安東尼現身台北
快訊／遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘回應了
《綜藝大熱門》播12年最終回！　吳宗憲、Lulu、陳漢典淚崩
快訊／台中6歲男童「10F墜地」　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

陸女買早餐「遇16年前初戀」　進展神速已決定「年底結婚」

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

調查：中國企業就算繳社保僅1/3合規

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

碧桂園上半年虧損擴大近49%　資本負債比率升至90.6%

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

陸痛批菲律賓：縱容林佳龍竄訪　踩踏中方紅線「必將付出代價」

陸官媒專訪普丁談二戰　劍指日軍國主義、扭曲歷史：俄中堅決譴責

影／首創「捲動螢幕PC」獲全球2大獎　聯想未來3大概念機亮相

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

王淨飯撒結束...一秒變臉

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

陸女買早餐「遇16年前初戀」　進展神速已決定「年底結婚」

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

調查：中國企業就算繳社保僅1/3合規

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

碧桂園上半年虧損擴大近49%　資本負債比率升至90.6%

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

陸痛批菲律賓：縱容林佳龍竄訪　踩踏中方紅線「必將付出代價」

陸官媒專訪普丁談二戰　劍指日軍國主義、扭曲歷史：俄中堅決譴責

影／首創「捲動螢幕PC」獲全球2大獎　聯想未來3大概念機亮相

快訊／雨區擴大　12縣市大雨特報

吳思瑤忍不住哭了！「雙眼紅腫」被鏡頭捕捉　無奈曝落淚原因

24歲櫻花妹赴韓整形！「鼻樑化膿感染」遭皮球　醜到不敢出門

快訊／來不及拉！父目擊6歲愛兒墜樓身亡　嚇壞急報案

「香港頂流」姜濤激瘦現身！台灣首唱上百粉絲擠爆現場　興奮喊：終於圓夢了

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

富山市70米「高空特等席」免費開放！360度視野遠眺立山連峰雪景

ATM領錢！後面人乖乖排隊「1舉動惹火她」　大票人怒噴：沒禮貌

黃暐傑迎中職初登板倒數　坦言還是會緊張

快訊／女臥床死家中！遺體發黑飄惡臭　眼睛浮腫生前疑遭撞擊

【裝傻比賽冠軍】深夜開賓士炸街 還反問警：這樣很大聲嗎？

大陸熱門新聞

23位藝人安全下莊　陸委會：下次必動用規定

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

閱兵沒西方政要出席　陸：是為了銘記歷史

陸批阻撓民眾參加「九三閱兵」　陸委會回應

騎士車禍「撞進紅綠燈裡」！頭頂燈罩等救援

影／超科幻前衛！聯想首創「螢幕捲起來」

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

23名藝人被查　陸委會：推給經紀公司也要負責

8歲陸童「愛吃辣條」竟患上結腸癌

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

2陸女花超12萬元找24位鮮肉陪爬泰山

普丁劍指日本扭曲二戰歷史

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

台灣沒紀念抗戰？陸委會：預算被砍沒花大錢宣傳

更多熱門

相關新聞

四川民眾被罕見「怪肥腹蛛」咬一口 劇烈腹痛加四肢麻木急送醫

四川民眾被罕見「怪肥腹蛛」咬一口 劇烈腹痛加四肢麻木急送醫

四川涼山州一名男子近日在戶外不慎遭一隻形態怪異的蜘蛛咬傷背部，隨即出現劇烈腹痛、呼吸急促及四肢麻木等症狀，緊急就醫處置。接診醫院經會診及專家鑑定後確認，這隻傷人的蜘蛛為極其罕見的「怪肥腹蛛」，為四川首例有醫學實證的相關中毒病例，須審慎以對。

黑寡婦害死11任丈夫　假結婚真謀財

黑寡婦害死11任丈夫　假結婚真謀財

《雷霆特攻隊*》衝出49億票房

《雷霆特攻隊*》衝出49億票房

《雷霆特攻隊*》揭曉OOOOO成員

《雷霆特攻隊*》揭曉OOOOO成員

《雷霆特攻隊》靈感是《玩具3》

《雷霆特攻隊》靈感是《玩具3》

關鍵字：

黑寡婦怪肥腹蛛

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

普發1萬　最快「這個月」拿到

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面