四川民眾被罕見「怪肥腹蛛」咬一口　劇烈腹痛加四肢麻木急送醫

▲咬傷並致男子中毒送醫的「怪肥腹蛛」。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川涼山州一名男子近日在戶外不慎遭一隻形態怪異的蜘蛛咬傷背部，隨即出現劇烈腹痛、呼吸急促及四肢麻木等症狀，緊急就醫處置。接診醫院經會診及專家鑑定後確認，這隻傷人的蜘蛛為極其罕見的「怪肥腹蛛」，為四川首例有醫學實證的相關中毒病例，須審慎以對。

《紅星新聞》報導，涼山州第一人民醫院通報，該男子來自美姑縣，被咬後先到當地醫院就診，接診醫師將蜘蛛照片傳至「蛇傷防治群」求助。

急診科醫師憑經驗懷疑此病症與劇毒「黑寡婦」蜘蛛有關，隨即聯繫昆蟲專家鑑定。鑑定結果顯示，傷人蜘蛛確為「怪肥腹蛛」，與黑寡婦同屬「寇蛛亞科」，毒性強但略低於黑寡婦。

成都華希昆蟲博物館館長趙力指出，「怪肥腹蛛」自1998年在廣西首次發現，四川近年於崇州雞冠山、青城山等地陸續有發現，但過去無人類被咬記錄。本次病例顯示，其毒性明顯強於普通蜘蛛，臨床症狀與黑寡婦咬傷極為相似。

昆蟲相關專家提醒，在生態界，黑紅搭配等鮮明警戒色往往代表著劇毒，民眾如被蜘蛛咬傷並出現全身不適，須立即就醫，以免發生性命安全損害。

涼山州第一人民醫院急診科副主任艾駿麟提醒，任何動物咬傷都不可掉以輕心，若遭咬傷，應牢記「救命四步」，保持冷靜、立即大量清水肥皂沖洗傷口、減少活動並將患肢置於心臟以下位置，以及第一時間送醫，「保留或拍攝致傷動物的影像是醫師判斷的重要依據，切勿拖延或自行處置，以免釀成嚴重後果。」