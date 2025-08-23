　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲夫婦離婚！她討20萬分手費　撂人連開8槍警告...4煞落網

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲日前發生一件夫妻離婚糾紛引起的槍擊案，蘆洲警方昨天（22日）在新北土城、淡水及三重等處，迅速逮捕涉案的高姓男子等4人，並查獲所使用的改造手槍1把、子彈2顆；4人坦承，之前就與對方因私人借貸發生衝突，又加上替女性友人出氣並索討「分手費」，才開槍洩憤；警方偵訊後將相關人移送偵辦。

▲高男開槍幫喬分手費，在三重遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲高男開槍幫喬分手費，在三重遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，47歲的陳姓男子與妻子周女結婚後，共同生育一個3歲兒子，並與陳男家人一起住在新北蘆洲，但陳男發現妻子周女，認識有多項毒品前科的51歲高男、38歲鐘男、35歲吳男等人，不但出門後就將小孩丟給母親照料，時常玩到深夜才回家，雙方時常為此引發口角衝突，最終雙方協議離婚。

▲高男開槍幫喬分手費，在三重遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲高男得知遭警方追捕，逃去基隆又搭火車回到新北三重。（圖／記者陸運陞翻攝）

周女卻認為幫陳男生了小孩，最後卻換來離婚收場，心有不甘向陳男索討20萬「分手費」才同意離婚，陳男卻遲遲不肯答應。高男得知此事，多次幫周女打電話陳男，勸他拿出這筆錢，但都不了了之，最後雙方本週一（18日）在法院碰面，高男發現陪同陳男的曹男及楊男，之前就曾因私人借貸發生衝突。

隔天（19日）陳男與曹男及楊男於蘆洲永安南路一段停車場內，討論處理一輛賓士車報廢問題，接獲高男得知後，夥同鐘男、吳男及林男等人前往，但抵達時只發現曹男與楊男，一群人在尋找陳男時，曹男趁隙想開車離開，遭高男連開8槍喝止，並用球棒砸破後窗玻璃，但仍被曹男順利逃脫。

▲高男開槍幫喬分手費，在三重遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在高男藏身處搜出作案用的改造手槍及子彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

前天（21日）高男得知對方報案，隨即要求周女驅車將其送到基隆車站，隨後轉往逃回新北三重一帶躲藏；在警方持續追查下，於昨天晚間12時許，在三重安慶街逮捕高男，並起出犯案所用槍枝，隨後在淡水、土城等地，逮捕鐘男、吳男及林男等人。

高男等4人到案後坦承開槍，表示之前就因為私人借貸與陳男友人發現嫌隙，這次又幫陳男擋「分手費」才會找人開槍警告。詢後警方依刑法殺人未遂、恐嚇及槍砲條例等罪，將高男、鐘男、楊男及林男等4人移送士林地檢署偵辦，同時將建請檢察官向法院聲押。

▲高男開槍幫喬分手費，在三重遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方起獲改造手槍1把、子彈2顆。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次
新店2女「撕毀公投票」！　最高罰5萬
獨／總統獎特教生變助教！返校拿手機遭21歲無照男撞死
不二坊代購1盒飆950！　電話打不通民眾崩潰
最強鐵飯碗「事假全薪、育嬰津貼2年」！30年老員工捨不得退休
超冷清！　彰化上午投票率14%創新低
32年台灣品牌「剩不到10間」　高雄最後1間也關了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

桃園男突抓狂！持刀砍小貨車+推倒15機車　下場曝光

獨／總統獎特教生變助教超勵志　返校拿手機竟遭無照男撞死

「全國最爛路」投89線落石砸落百公尺　駕駛急倒車閃避

快訊／山友攀中雪山摔傷腳骨折　黑鷹直升機緊急吊掛送醫

蘆洲夫婦離婚！她討20萬分手費　撂人連開8槍警告...4煞落網

唬爛「火星塞潮濕」不能熄火　宜蘭男開贓車...油門一催跑了

鑽車縫失敗太丟臉！台中騎士狂追公車　安全帽K司機打到骨折

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

桃園男突抓狂！持刀砍小貨車+推倒15機車　下場曝光

獨／總統獎特教生變助教超勵志　返校拿手機竟遭無照男撞死

「全國最爛路」投89線落石砸落百公尺　駕駛急倒車閃避

快訊／山友攀中雪山摔傷腳骨折　黑鷹直升機緊急吊掛送醫

蘆洲夫婦離婚！她討20萬分手費　撂人連開8槍警告...4煞落網

唬爛「火星塞潮濕」不能熄火　宜蘭男開贓車...油門一催跑了

鑽車縫失敗太丟臉！台中騎士狂追公車　安全帽K司機打到骨折

同樣朝小野大　為何陳水扁沒那麼多問題？

郭智輝請辭經長　童子賢：替他抱屈、遭受公私不分的批評

泰國「天橋坍塌」驚悚畫面曝光　現場眾人驚逃

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

長期苦練克服挑戰　花蓮楊凱崴勇奪亞洲溜冰賽金牌

賴清德與黃偉哲赴將軍區視察災後修繕　感謝營造公司助災民重建

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

賴清德赴七股視察災後復原　肯定台南市府團隊災後復原努力

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

社會熱門新聞

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

即／台中自小客闖紅燈！騎士待轉區被撞死

高雄通緝犯魂斷槍下　家屬低調現身招魂

台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了

即／台中嚴重車禍！20歲騎士被撞命危

驚悚畫面曝！台中28歲騎士等紅燈遭撞飛亡

分4波狙殺遛狗男！最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬衝回家

夫海外辦婚宴娶小三　妻心碎求償150萬

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

狠母留剛出生女嬰在套房…房東報案救命　社會局介入

即／台中市府旁某企業大樓女子墜樓亡

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

更多熱門

相關新聞

當老爸學徒超懶開槍洩恨　被逮畫面曝

當老爸學徒超懶開槍洩恨　被逮畫面曝

台中市一名王男今日因為跟爸爸發生爭吵，竟然突然拿出改造手槍朝天空連開3下，王父馬上大義滅親報警抓兒，協助警方指認王男落跑方向，員警僅隔15分鐘，就發現王男往一處加油站落跑，立刻衝上前圍捕，王男嚇得跪地求饒，還跟警方說「相信我要改過！我腰痛」要求員警溫柔點。

快訊／台中傳槍響！莽男開3槍洩恨

快訊／台中傳槍響！莽男開3槍洩恨

妻撂人討20萬分手費　3煞連開5槍賓士成蜂窩

妻撂人討20萬分手費　3煞連開5槍賓士成蜂窩

BMW掛失竊車牌遭攔查　駕駛衝撞逃逸警開3槍追捕

BMW掛失竊車牌遭攔查　駕駛衝撞逃逸警開3槍追捕

開車上班癲癇發作撞人行道　休旅彈飛如陀螺旋轉

開車上班癲癇發作撞人行道　休旅彈飛如陀螺旋轉

關鍵字：

蘆洲分手費開槍

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面