蘆洲夫婦離婚！她討20萬分手費　撂人連開8槍警告...4煞落網

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲日前發生一件夫妻離婚糾紛引起的槍擊案，蘆洲警方昨天（22日）在新北土城、淡水及三重等處，迅速逮捕涉案的高姓男子等4人，並查獲所使用的改造手槍1把、子彈2顆；4人坦承，之前就與對方因私人借貸發生衝突，又加上替女性友人出氣並索討「分手費」，才開槍洩憤；警方偵訊後將相關人移送偵辦。

▲高男開槍幫喬分手費，在三重遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，47歲的陳姓男子與妻子周女結婚後，共同生育一個3歲兒子，並與陳男家人一起住在新北蘆洲，但陳男發現妻子周女，認識有多項毒品前科的51歲高男、38歲鐘男、35歲吳男等人，不但出門後就將小孩丟給母親照料，時常玩到深夜才回家，雙方時常為此引發口角衝突，最終雙方協議離婚。

▲高男得知遭警方追捕，逃去基隆又搭火車回到新北三重。（圖／記者陸運陞翻攝）

周女卻認為幫陳男生了小孩，最後卻換來離婚收場，心有不甘向陳男索討20萬「分手費」才同意離婚，陳男卻遲遲不肯答應。高男得知此事，多次幫周女打電話陳男，勸他拿出這筆錢，但都不了了之，最後雙方本週一（18日）在法院碰面，高男發現陪同陳男的曹男及楊男，之前就曾因私人借貸發生衝突。

隔天（19日）陳男與曹男及楊男於蘆洲永安南路一段停車場內，討論處理一輛賓士車報廢問題，接獲高男得知後，夥同鐘男、吳男及林男等人前往，但抵達時只發現曹男與楊男，一群人在尋找陳男時，曹男趁隙想開車離開，遭高男連開8槍喝止，並用球棒砸破後窗玻璃，但仍被曹男順利逃脫。

▲警方在高男藏身處搜出作案用的改造手槍及子彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

前天（21日）高男得知對方報案，隨即要求周女驅車將其送到基隆車站，隨後轉往逃回新北三重一帶躲藏；在警方持續追查下，於昨天晚間12時許，在三重安慶街逮捕高男，並起出犯案所用槍枝，隨後在淡水、土城等地，逮捕鐘男、吳男及林男等人。

高男等4人到案後坦承開槍，表示之前就因為私人借貸與陳男友人發現嫌隙，這次又幫陳男擋「分手費」才會找人開槍警告。詢後警方依刑法殺人未遂、恐嚇及槍砲條例等罪，將高男、鐘男、楊男及林男等4人移送士林地檢署偵辦，同時將建請檢察官向法院聲押。

▲警方起獲改造手槍1把、子彈2顆。（圖／記者陸運陞翻攝）