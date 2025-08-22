妻不甘人財兩失撂人討20萬分手費　3煞衝場連開5槍...賓士成蜂窩

▲警方尋獲遭開槍的賓士車，並採集車上相關證據。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區一名男子離婚後，心有不甘的妻子為索討分手費，唆使友人向男子恐嚇要錢；日前友人得知，男子在永安南路一段某停車場內，3惡煞持刀槍前往堵人，男子見狀立即倒車逃逸，但對方卻連開5槍企圖阻止，所幸男子並未受傷順利逃脫，警方目前已成立專案小組，鎖定特定對象持續查緝中。

據了解，47歲陳姓男子與妻子結婚不久後，雙方大小爭吵不斷，最終感情生變訴請離婚，但妻子認為遭陳男玩弄感情，又覺得自己付出許多感情及金錢，氣憤的向陳男索取20萬「分手費」才願意協議離婚，卻遲遲無法得到答覆，妻子則不斷四處抱怨，友人聽聞表示，打抱不平的都願意替其代為索討。

本週二（19日）下午，陳男與36歲曹男、49歲楊男，在蘆洲永安南路一段某停車場內，討論如何處置報廢車輛，友人得知後，夥同2人持刀、槍趕往，但抵達時，陳男已離開，一夥人正在尋找，曹男卻開車要離開現場，其中一名惡煞直接對車身連開5槍企圖阻止，但所幸都順利離開，並未造成人員受傷。

▲曹男駕駛賓士車遭連開5槍，所幸安全逃離現場。（圖／記者陸運陞翻攝）

雙方離開後，均未向警方報案，警方接獲情資得知，主動積極偵辦，初步釐清為感情糾紛引起討債，於昨天（21日）聯繫上遭開槍的曹男、楊男等人，並報請新北地檢署指揮偵辦，正由偵查隊與蘆洲所組成專案小組，目前已鎖定開槍的男子，以及同行2名惡煞身分，正積極查緝到案中。