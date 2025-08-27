瓦斯行被偷12桶瓦斯！前員工幹的　原因曝：不爽被拗加班送貨

▲南港警方調閱監視器逮捕涉偷瓦斯鋼瓶的離職員工姜男，找回遭竊鋼瓶。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導



北市南港區一間瓦斯行，6月中旬驚傳12桶瓦斯不翼而飛，損失金額高達新台幣2萬3760元；南港分局受理報案後，經連日調閱監視器與追查線索，最終鎖定一名曾在該瓦斯行任職的姜姓男子（45歲、有毒品前科），8月初在桃園成功拘提姜嫌到案，全案依竊盜罪嫌移送法辦。



南港警方調查，被偷12桶瓦斯的瓦斯行位於研究院路三段，老闆平時習慣將瓦斯桶置放在貨車上等待隔天充氣出租，沒想到竟被人偷走，警方調閱監視器，發現案發時一輛車牌遭遮蔽的可疑機車出沒，該車屬於另一家瓦斯行所有。





警方追查後發現歹徒手法相當狡猾，竊嫌先將自己的機車，停在附近停車場，趁瓦斯行打烊後，竊取另一間瓦斯行機車作為犯案工具，犯案完畢後又將車輛歸還原位，企圖製造斷點，混淆警方偵查。



警方最終靠著擴大調閱監視器畫面，鎖定姜姓男子行蹤，警方上周持拘票、搜索票前往桃園拘提姜男到案。姜嫌落網坦承：因曾在該瓦斯行工作時，常被老闆要求休假加班「覺得自己常常被拗加班」與老闆爭執懷恨在心。離職後為了報復，便趁夜竊走12桶瓦斯並藏起來。





警訊後將姜嫌依涉犯《刑法》竊盜罪移送台北地檢署偵辦，警方呼籲民眾遭遇職場糾紛可循勞資糾紛協商申訴，切莫以非法手段報復吃上官司。

