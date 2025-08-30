妹子聚餐「沒有一張合照」吃完回家躺！全場爆共鳴：好朋友都這樣

▲原PO素顏吃飯，且吃完各自回家，是她認為最舒服的吃法模式。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友笑說，現在聚餐只追求簡單，「不化妝、不合照，吃飽聊完就回家躺著！」她直呼這才是最舒服的友情模式。貼文引來大批網友共鳴，「可以不化妝見的人，都是好朋友」、「這個暑假約了快十次，沒有一次化妝、沒有一張合照」；也有人坦言，為了聚餐花時間化妝打扮，回家還要卸妝，「真的太累」。

一名女網友在Threads直言，現在跟朋友出門吃飯，尋求越簡便越好，她不化妝也不合照，重點是吃飽喝足、聊完天後就各自解散，「吃一頓飯就回家躺著！」原PO也強調，這是她跟朋友聚餐最舒服的方式。

文章曝光後，一票網友紛紛點頭附和，「已經變成：在朋友家躺，叫外送吃。即使出門也是一起快速吃完回家一起躺」、「最喜歡去朋友家看電影玩Switch、叫外送」、「不拍照最舒服」、「可以不化妝見的人，都是好朋友」、「我跟我朋友們就這樣，超自在」、「這個暑假約了快十次，沒有一次化妝、沒有一張合照」。

也有網友坦言，「以前為了吃一頓2小時的飯，特地花1小時化妝打扮，吃完飯直接回家，再花15分鐘換裝、洗臉卸妝...真累」。