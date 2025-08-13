　
地方 地方焦點

南投樂樂定點臨時托育「中午不休息」　加碼幫爸媽拚經濟

▲南投樂樂定點臨時托育服務中心即日起中午不休息、服務不中斷。（圖／翻攝「南投縣政府」Youtube頻道）

▲南投樂樂定點臨時托育服務中心即日起中午不休息、服務不中斷。（圖／翻攝「南投縣政府」Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

南投樂樂定點臨時托育服務中心自去年11月啟用至今，即日起將調整服務時間為每週一至週五、上午9時至下午4時，中午不休息，提供不中斷的服務；縣政府指出，新措施將更貼近家長實際需求，特別是需要長時間照顧支援的家庭，可更彈性地使用托育資源。

縣府社會及勞動局表示，為協助全縣家長兼顧家庭與工作，積極推動多元育兒政策、設置彈性托育資源，減輕家長教養壓力，因此於去年11月1日起開放南投樂樂定點臨時托育服務中心，提供彈性且短時段的托育服務，協助家長於臨時有事或短暫無法照顧幼兒時，有一個安全的托育新選擇。

中心服務對象為滿6足月至未滿3歲之嬰幼兒，地點位於本縣婦幼館(南投市南崗二路87號1樓)，由專業托育人員提供照顧服務，並提供安全、溫馨環境，適合嬰幼兒成長與探索，8月11日起則進一步提供中午不休息的服務。

縣府表示，將持續推動「友善育兒」、「多元托育」等政策，建構涵蓋各年齡層的支持網絡，協助家長輕鬆育兒，未來也將擴大托育據點、提升服務品質，如需更多服務資訊，歡迎撥打服務專線洽詢：049-2233575。

南投樂樂定點臨時托育服務中心午休

