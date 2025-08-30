搶外國菁英！「年收600萬」來台1年　可申請永久居留

▲立法院今（29）日三讀通過「攬才專法」修正案。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

立法院會29日三讀修正通過《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案，將延長「數位游牧」簽證停留期間，也放寬了申請永久居留規定，進一步提高勞動與社會權益保障，希望增加誘因，找來人才並把人留下來。

行政院5月29日通過修正「攬才專法」草案，納入數位遊牧簽證延長至2年，並放寬世界大學排名前1,500 名的畢業生，免具備工作經驗就可申請來台，並調降租稅優惠門檻，也鬆綁申請永久居留及社會保障條件，全案送至立法院審議後三讀通過修正案，將待總統公布後正式實施。

▲「攬才專法」修正案上路後，有望增加外國人才長駐台灣誘因，圖為新內閣合影。（圖／CTWANT提供）

主管這部法律的國發會官員介紹，過去規定世界前500名大學畢業生來台工作者，不需受2年工作經驗束縛，三讀條文則將適用對象擴大到世界排名前1,500名大學都適用。此外，三讀條文也規定，原本外國專業人才在台灣從事專業工作，除了其他要件符合外，還要合法連續居留5年，才能申請永久居留，但該法提供折抵優待，如果在台取得博士學位者，可以縮短3年、在台取得碩士學位者縮短2年、在台取得學士或副學士學位者縮短1年，但以最高學歷採計之，不得加在一起折抵。另外國特定專業人才如果在台灣之外具備博士學位者縮短2年、台灣之外具備碩士學位者縮短1年，二者不得合併。

官員也說，這次修法放寬申請永久居留規定，未來年所得新台幣600萬元以上，並具一定條件的外國特定專業人才居留1年後，就可以申請永久居留。值得一提的是，為優化台灣攬才與留才環境，三讀條文規定，外國專業人才無須取得永久居留就可適用「勞退新制」，且進一步取得永久居留許可者，得適用「就業保險」；此外，經許可永久居留且符合居住滿10年等條件者，得使用部分身心障礙照顧服務及長照服務，希望增加人才長住誘因。

