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大醫院違勞基法「加重罰」5萬起跳　醫界籲3配套：應先輔導改善

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩。（圖／記者李毓康攝）

▲醫護人力過勞仍是常見問題，勞動部宣布大醫院違反勞基法要加重罰，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

醫護過勞問題頻傳，勞動部宣布8月1日起針對醫學中心、區域醫院等層級的大醫院，違反勞基法會比照上市櫃公司「加重處罰」。護理師公會今日表示，此舉有助於落實正常工時與合理排班，也將有助於穩定護理人力、降低離職率，表達高度肯定與支持。台灣醫務學會理事長、新光醫院副院長洪子仁今（6）日也表示支持，但另提到罰則提高同時應該要有3項配套，才可以讓醫療體系永續發展。

勞動部修正《違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則》第4點規定，增列經衛生福利部辦理醫院評鑑評定為「醫學中心」及「區域醫院」之醫院為加重處罰對象，自114年8月1日起生效。根據新制，包含少給加班費、加班超過上限、違反輪班間隔規定等，將比照上市櫃企業標準開罰，罰鍰將自新台幣5萬元起跳。

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▲▼勞動部修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，增列醫學中心、區域醫院為加重處罰對象。（圖／勞動部提供）

▲勞動部修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，增列醫學中心、區域醫院為加重處罰對象。（圖／勞動部提供）

護師公會今日發布聲明指出，高壓、超時、責任沉重的臨床現場，長期面對人力不足、排班不當造成過勞與健康損害，尤其在大型醫院中，護理人員的工作性質經常模糊工時邊界，延時下班與超時工作屢見不鮮，嚴重侵害第一線護理人員的身心健康與勞動權益。

護理公會全聯會認為，此舉展現政府對醫療職場勞動權益保障的明確立場與決心，不僅有助於督促醫院依法落實正常工時與合理排班，也將有助於穩定護理人力、降低離職率，進一步提升病人照護品質與整體醫療安全。

洪子仁受訪表示，該規範顯示政府對於保障醫療人力積極態度，改善醫護長期面對可能過勞工時等問題，促進整體醫療職場安全永續，以醫療機構立場自然是相當支持，像他們大型醫院一定都是用高於勞基法來要求自己職場安全、勞動條件等。

▲▼新光醫院副院長洪子仁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲新光醫院副院長洪子仁，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

洪子仁也提到，加重處罰會增加醫院守法誘因，導正長期人力失衡方向值得肯定，但是還是要提出3配套，因為單是罰則提高，無法完全解決醫療市場人力過勞的結構性問題。

第一是健保財務，洪子仁說，總額成長應該維持在5.5％以上，維持財務韌性，讓醫院可以給予更好薪資待遇，也避免缺工問題；第二是強化分級轉診制度，小病到基層診所，大病才到醫學中心減輕以大醫院負擔，病人適度分流也會減少醫護壓力，這兩方面都可以避免醫院踩到勞基法紅線。第三則是民眾的教育要再深化，有正確就醫觀念，避免輕症擠大型醫院。

洪子仁也提到，勞動檢查方面希望以輔導、改善為先，處罰只是手段不是目的。希望勞檢在整個訪視給予機構輔導、改善空間，若持續違反規定才予以處罰，以優化勞動環境。

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