地方 地方焦點

桃園市民卡中秋專屬優惠開跑！　樂遊美食購物一卡搞定

▲桃園市民卡中秋專屬優惠開跑！（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府積極推動桃園市民卡及其APP在日常的數位應用，中秋節來臨前，市府整合多家知名品牌特約商店推出市民卡APP限定優惠，讓市民朋友從聚餐、出遊到採買都能享有節慶期間的專屬體驗，讓民眾享受智慧生活的同時也能聰明省荷包。

市府29日表示，桃園市民卡APP特別攜手與肯德基、必勝客、青花驕三大人氣餐飲品牌合作，即日起推出限定套餐與折扣。而為滿足不同族群的味蕾，同時亦有其他知名餐廳如：王品牛排、開飯川食堂、金色三麥、義式屋古拉爵等，皆推出市民卡優惠。讓民眾的聚餐選擇從中式合菜、西式排餐到節慶餐酒一應俱全，為中秋團圓時光增添美味氣氛。

▲桃園市民卡中秋專屬優惠開跑！（圖／市府提供）

而中秋假期正是出遊好時機，除餐飲優惠外，桃園市民卡APP串聯多個知名景點與場館合作，無論是夢幻感十足的Xpark水族館、親子族群喜愛的小人國主題樂園、寓教於樂的77巧克力共和國，或是充滿熱血氛圍的樂天桃園棒球隊賽事現場，皆有市民卡會員專屬優惠，讓假日出遊更添精彩。

出遊期間，購物優惠同樣必不可少，從大型量販通路愛買、都會型購物場域統領廣場、運動用品專賣尚智運動世界，到結合餐飲與零售的JC Park食尚廣場，皆可透過出示APP享有折扣或優惠。健康照護方面亦有大樹藥局、日藥本舖等商家加入，透過遍布全市的特約商店，讓市民在日常消費中，處處感受市民卡的便利與實用價值。

▲桃園市民卡中秋專屬優惠開跑！（圖／市府提供）

桃園市民卡合作的優惠特約商店，至2025年8月已突破3,800家，範圍涵蓋餐飲、百貨零售、藥局、休閒娛樂等店家，覆蓋民眾日常生活所需。只要手機下載註冊桃園市民卡APP，出示畫面即可在店家享有優惠，已持有實體卡的桃園市民，更可以快速升級為APP尊榮會員，解鎖更多專屬服務。

市府智慧城鄉發展委員會表示，市民卡APP已整合多項市政與生活應用，操作流程簡便直覺，讓市民日常更有效率。包含桃園市路邊停車費、地方稅、規費及罰鍰等多項費用皆可透過APP線上繳納，並可依卡別查詢儲值金、社福點數與好孕乘車的使用紀錄。

衛福部深夜澄清：「嬰兒奶粉≠糖水」別被騙了！

