一盒就吃到12款月餅！唐緹2025中秋登月級獻禮華麗登場

▲唐緹Tartine推出2025中秋登月禮盒。

圖、文／唐緹Tartine提供

今年中秋節遇上閏六月，節日相較往年較晚落在10/6，各大企業卻早已緊鑼密鼓展開送禮評選。唐緹Tartine搶先推出2025中秋登月禮盒，以「登月級獻禮」之姿華麗登場，兩款新口味流心月餅「烏龍桂花麻糬流芯」、「芝麻厚奶流芯」，融合茶香、奶香與Q彈麻糬口感，更為其人氣招牌「芯願寶盒」綜合月餅禮盒注入嶄新新意。

▲璀璨繁芯禮盒，收錄唐緹經典人氣月餅各一入的中秋月餅珠寶盒，華麗九宮格最適合什麼都想吃吃看的人！

▲芯願寶盒，唐緹中秋年年人氣NO.1！收錄唐緹全12款月餅各一入，不論傳統蛋黃酥、綠豆椪，還是新式烏龍桂花、靜岡抹茶月餅，所有願望一次滿足。

唐緹Tartine今年中秋禮盒以登月電梯為設計概念，推出12入、9入兩款盒型，低奢感的描邊燙金與局部亮光，讓盒面在視覺上更富有層次，訂購即附中秋賀卡與送禮提袋，並提供客製預算、小卡製作服務，不論企業大量訂購或個人送禮，皆能挑到符合預算與需求的理想盒款。

▲唐緹2025中秋登月禮盒價位從620元到1,390元不等。

月餅則在口味研發上找到長輩與年輕客群的愛好交集，除了新推出的烏龍桂花麻糬流芯、芝麻厚奶流芯，也包含經典蛋黃酥、綠豆椪、客家擂茶素蛋酥，與嚴選台灣屏東鹹鴨蛋製作的菠蘿芋頭金沙、奶皇流心月餅......總共12款橫跨創意與經典的月餅，不論葷、素食者都能一同享受佳節美味。唐緹也延續顧客的好口碑，在製作上一貫為月餅添加了耐高溫芽孢益生菌與減甜膩海藻糖，讓顧客在佳節團圓時能更輕負擔享受美味！

▲新口味流心月餅「烏龍桂花麻糬流芯」。

唐緹2025中秋登月禮盒價位從620元到1,390元不等，即日起至9/23官網預購滿2,500元即享宅配免運，企業滿額最低再享83折，多重優惠大家絕對不能錯過，在今年一起和親朋好友華麗開箱唐緹的綜合月餅禮盒吧！

▲「芝麻厚奶流芯」融合茶香、奶香與Q彈麻糬口感。

【唐緹Tartine‧2025中秋登月禮盒】

● 預購優惠：8/29（五）前預購滿額最低85折，滿$2500享免運

● 預購最快取貨日：9/8（一）～10/6（一）

● 官網訂購網址：https://lihi.cc/oKc5r