2025汐止區仲夏音樂派對熱鬧登場　社團學校聯手嗨翻盛夏

▲「2025汐止區仲夏音樂派對」透過音樂與文化凝聚社區力量，吸引大批民眾熱情參與。



圖、文／新北市政府提供

由汐止區公所主辦的年度盛事「2025汐止區仲夏音樂派對」，於8月30日下午在汐止區公所前廣場繽紛登場。活動匯聚在地社團與12所學校輪番演出，並特別邀請MOMO家族的泡芙姐姐、柚子哥哥帶動唱，吸引大批民眾熱情參與，在音樂與歡笑中度過難忘的仲夏夜。

汐止區在地社團以活力四射的表演揭開序幕。隨後汐止區12所學校的音樂團體輪番上陣，帶來多樣化的音樂與舞蹈表演。曲目包羅萬象，從壯麗澎湃的威爾第《阿伊達》凱旋進行曲到韓風來襲的《APT》，以及傳遍大街小巷的《星期五晚上》，每首都是經典，引領觀眾沉浸在這場盛夏的音樂饗宴中。

汐止區長林慶豐表示，「仲夏音樂派對」已成為汐止重要的藝文品牌活動，公所持續透過音樂與文化凝聚社區力量。今年邀集4個社團與12所學校共同參與，不僅提供孩子們展現才華的舞台，也讓市民朋友共享一場屬於汐止的夏日限定音樂饗宴。

▲今年活動邀集在地社團與12所學校共同參與，提供孩子們展現才華的舞台。



活動由社團的中東舞、民族舞蹈、古典舞及韓風流行舞率先炒熱氣氛，展現多元風貌，隨後，白雲國小、樟樹國小、崇德國小、汐止國中國樂團，以及汐止國小、青山國中小弦樂團等接力演出，優美旋律與專業演奏令現場掌聲不斷。這些學校團隊長年在音樂比賽中表現亮眼，此次舞台更是發揮所長，從古典樂曲到流行旋律，帶來一場極具水準的音樂饗宴。

除了傳統音樂的悠揚旋律，活動也安排耳目一新的舞台表演，北港國小陶笛吹奏動人樂音、秀峰高中綜合音樂社展現青春活力；長安國小跳鼓隊、金龍國小童軍團旗舞、東山國小踢踏舞與崇義高中多才多藝社，更將活動推向最高潮，展現青春熱力與文化融合的藝術魅力。

▲新北市副市長劉和然受邀蒞臨，與MOMO家族的泡芙姐姐和柚子哥哥一起帶動唱。



這場活動不僅為參與民眾留下美好回憶，更為汐止注入在地文化及音樂活力。未來區公所將持續推動多元藝文活動，讓汐止成為更具藝術氛圍與幸福感的宜居城市。