2陸女花超12萬元找「24位鮮肉陪爬泰山」　一路搧風、照顧情緒

▲泰山陪爬服務。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

山東泰安2名女子近日花費近3萬元（人民幣，約台幣12.8萬元）請來24位「泰山陪爬鮮肉」，最小的年紀僅19歲，最大的不超過26歲，全程提供背包、路線引導、搧風解暑、情緒鼓勵（講笑話、加油鼓勵）等，直至山頂，引起熱議。

據《錢江晚報》報導，其中一名陪爬郭先生表示，「一路上會給她們搧扇子，哄她們開心，還抱著20公斤的小朋友登山，孩子全程腳沒有落地，一路被接力抱到了山頂。」

郭先生指出，服務核心是「哄雇主開心」，團隊透過輪調，來分擔體力消耗。

報導指出，總費用約3萬元，平均每位陪爬人員收入約1,250元，遠超過常規陪爬單價（400至700元／次）。高費用源自於「頂配」團隊規模與客製化服務內容。

泰山陪爬自2024年起興起，從業人員多為體育生或大學生，常規單價400至800元／次，頭部從業人員年收入可達30萬元以上。部分團隊與周邊飯店合作推出「住宿+陪爬」套餐，並增加急救訓練、文化解說等升級服務。

文末指出，近年來，攀爬泰山成了年輕人的旅遊新風尚，但登頂泰山對體力、毅力有一定要求，尤其南天門到中天門約3公里路段，包含險要的十八盤，讓不少遊客望而卻步，「泰山陪爬」服務由此誕生。對消費者來說，是為情緒價值買單。不過「陪爬」服務目前大多靠個體經營，依賴雙方自覺，有安全風險，也缺乏規範。