新北女騎士右側超車自摔！被油罐車爆頭慘死　家屬淚求監視畫面

▲吳女超車時發生自摔，遭油罐車輾頭慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市泰山區泰林路三段昨天（11日）下午2時許發生死亡車禍，一名女子騎車行經該路段，發現前方油罐車緩慢行駛，從右側超車時不明原因自摔，女子當場摔入油罐車底，頭部遭輾倒地不起，救護人員抵達隨即送往醫院，經搶救仍宣告不治，發生事故原因警方仍在進一步釐清。家屬則將相關訊息PO網，希望民眾提供監視畫面，以釐清車禍發生原因。

據了解，肇事的油罐車司機43歲蔡姓男子，昨天下午開車沿著泰林路三段往泰山方向行駛，由於該路段為雙向單線山路，蔡男沿途行駛速度較為緩慢，而後方同方向騎機車的35歲吳女，見蔡男行駛速度緩慢，則從車道右側超車，卻在過程中發生自摔，吳女倒地後遭到油罐車輾過，頭部重創當場失去生命徵象。

▲警方目前正調閱監視器釐清發生事故原因。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護車抵達，立即將吳女送往林口長庚醫院急救，經搶救後仍宣告不治。警方抵達對蔡男逕行酒測，並未發現有酒駕情況，目前已依規定現場採證，並沿途調閱監視器及行車紀錄器，釐清發生車禍詳細原因。

▲家屬事後在地方社團尋求民眾提供行車紀錄器。（圖／翻攝林口大家庭）