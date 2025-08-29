永慶加盟中區經管會前進雲林　成功募集211袋熱血

▲永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產中區經管會與虎尾鎮鎮長林嘉弘一起號召捐血，成功募集211袋熱血。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

捐血一袋、救人一命！為了緩解夏季血荒，永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產中區經管會響應永慶慈善基金會「愛圓滿接力計畫」，8月20日聯手在雲林縣虎尾鎮立圖書館舉辦「捐熱血、分享愛」公益活動。動員區域內14家加盟店夥伴，也邀請民眾熱情參與，共募集到211袋熱血，為血庫注入滿滿的溫暖能量。

8月20日的「捐熱血、分享愛」公益活動，還結合公益義賣，邀請店家、公益團體及永慶加盟店同仁，將家中閒置物品捐出義賣。現場也有美食餐車進駐，讓民眾一邊享受美食、一邊捐血或義賣。當天活動結餘款項全數捐贈張秀菊社會福利慈善事業基金會，期望幫助更多需要的弱勢族群。

▲8月20日捐血活動結合公益義賣，現場也有美食餐車進駐，結餘款則全數捐贈張秀菊基金會，幫助更多弱勢族群。

為了號召民眾踴躍捐血，永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產中區經管會準備多項限量好禮，要回饋他們。首先，捐出250cc血液，可獲得全聯禮券200元、越光米1包、特優科技延長線1條及百元園遊券；捐出500cc熱血，除了能拿到全聯禮券500元、越光米1包、特優科技延長線1條及百元園遊券外，還有加碼禮物，情人蜂蜜水1瓶、依必朗沐浴組1盒與保濕面膜組及保溫杯1個，可從三種加碼禮物中挑選一個帶回家。實用又夠份量，吸引民眾一大早排隊要捐血。

有巢氏房屋中區經管會雲林虎尾戰區長黃品嘉表示，此次活動是雲林地區首次舉辦大型捐血活動，參考台中地區幹部們的舉辦經驗，我們特別結合公益義賣、美食餐車，當然回饋好禮也不能少，成功吸引更多人走出家門，投入捐血行列，總算完美達標當初的募集目標。由於現場民眾參與踴躍，僅一台捐血車明顯不敷使用，部分民眾未能完成捐血，我們仍誠摯感謝大家的熱情支持，並準備飲料與小禮品致意，邀請大家下次再共同響應。

黃品嘉區長進一步分享，當天現場同仁非常熱情，不僅攜帶二手物品來義賣，也輪流支援活動、發送禮品，更捲起袖子參加捐血行動，為血袋募集達標貢獻良多。未來，我們三品牌將持續舉辦在地公益活動，將愛心力量延續，帶動更多人一同投入社會關懷。

永慶房產集團不只提供專業房地產買賣服務，平常更積極支持在地公益活動，除了贊助學校發展體育活動、幫助弱勢團體和偏鄉，也舉辦淨灘、捐血等活動，積極落實企業社會責任，一起將正向力量擴散至各角落。

