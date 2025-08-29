永慶加盟四品牌高雄經管會獲高雄市社會局公開表揚　號召超過300店採購創世基金會中秋禮盒

▲永慶房產集團加盟四品牌高雄區經管會號召超過300店採購創世基金會中秋禮盒。（圖／永慶房產集團提供，下同）

中秋節將近，公益送暖不間斷！永慶房產集團加盟四品牌高雄區經管會今年在中秋節前夕，號召高雄地區的永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產超過300家加盟店，採購創世社會福利基金會的中秋禮盒，支持植物人長期服務經費，讓植物人家庭暖心過中秋。愛心善舉受高雄市政府社會局公開肯定，於8月16日「月滿心暖 雄好禮」活動上進行表揚儀式，由高雄市長陳其邁頒發感謝狀，永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏代表受獎。

▲陳其邁市長（圖右2）頒發感謝狀，永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏（圖左2）代表受獎。

為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局8月16日在衛武營榕樹廣場舉辦「月滿心暖 雄好禮」推廣活動，邀請在地23家公益團體展售上百項中秋公益禮品，呼應社會大眾購買，傳遞一份特別的中秋祝福給親友、貴賓客戶，同時協助弱勢族群自立自強、建構安穩生活的力量。

中秋節是台灣三大重要節日之一，每年各加盟店都會準備精緻禮盒送給客戶、親友聯絡感情。永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏開心表示，今年是首次號召四品牌夥伴集體採購公益禮盒，大家的愛心超乎預期，累積採購金額超過18萬元。結合送禮祝福、愛心公益和呼籲大眾響應的多贏局面，我們將持續做下去。

▲永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏（圖中）與創世基金會一起呼籲大眾幫助植物人家庭過好節。

8月16日當天現場聚集了包括高雄市私立星星兒社會福利基金會、心路社會福利基金會心路工坊在內的23家公益團體，在攤位上熱情推廣自家中秋禮盒，有手工餅乾、精緻月餅、咖啡等多元特色商品。永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德分享，每份商品背後，都是弱勢族群傾注心力製作的成果，當你了解他們製作的故事與心路歷程，就會更想以行動支持，幫助他們感受溫暖與希望。

很認同這次活動的有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志則表示，不以金錢直接捐助、透過採購產品，為公益團體拓展通路、提升能見度，扶持他們獨立自主，又能兼具送禮目的，真的很有意義。台慶不動產高雄區經管會長李信輝則邀請大家，透過各基金會網站、高雄市社會局打造的〈礙優網〉平台選購中秋禮盒，把節日的祝福送到親友手中，也送進弱勢家庭的心裡。

永慶房產集團除了提供誠實、專業的買賣屋服務，也以實際行動回饋社會，包含舉辦捐血、捐贈導護設備和物資、號召關懷弱勢等活動。面對詐騙橫行，永慶集團也主動於去年六月起舉辦「不動產防詐公益講座」，免費教導民眾保護財產安全，迄今全台已舉辦逾800場、超過4.2萬位民眾受惠。永慶集團將持續落實企業社會責任，集結更多正面能量傳遞給台灣社會。

