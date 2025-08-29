永慶加盟四品牌中區經管會攜手台中市地政局　舉辦愛心捐血園遊會

▲台中市地政局、永慶慈善基金會、永慶加盟四品牌中區經管會舉辦「捐血園遊會」，共募集1078袋熱血。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

為了緩解夏季醫療血荒狀況，台中市政府地政局、永慶慈善基金會、永慶房產集團加盟四品牌中區經管會攜手在8月19日舉辦「捐熱血、分享愛，愛心捐血園遊會」公益活動。台中市政府地政局長曾國鈞、台中市議員黃馨慧、台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林志雲、永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀、台中捐血中心林冠州主任等貴賓都蒞臨活動現場。永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產也動員超過5,000名夥伴熱情參與，成功募集到1078袋熱血，較去年成長超過45%，為血庫注入滿滿愛心。

活動當天，永慶加盟四品牌中區經管會為了號召民眾慷慨捐血、準備眾多好禮，民眾只要捐出250CC的熱血，就能兌換禮品、禮券和園遊券等好禮。愛心園遊會更邀請社福團體、文創單位、美食商家共計超過120攤，以及表演團體現場表演同樂。其中的園遊券，馬上可以用在園遊會中，讓消費也能做愛心，成功創造醫療院所、社福團體、民眾三贏的局面，帶動血袋募集目標提前達成。

▲永慶加盟四品牌中區經管會動員超過5千名夥伴，募集到的血袋，較去年成長超過45%。

身為主辦單位代表的曾國鈞局長表示，「捐熱血、分享愛，愛心捐血園遊會」能夠舉辦得如此盛大，要特別感謝永慶慈善基金會和永慶加盟四品牌中區經管會的全心投入。近來房市降溫，永慶的夥伴們依舊不遺餘力的投入活動，讓他更為敬佩。林志雲理事長也分享，十幾年來全台各地的房仲共同推動捐血公益活動、迄今已累積捐出超過17萬袋熱血。這場捐血活動，相信能夠讓房仲愛心更加擴大。

特地從台北南下參與這場愛心盛事的劉炳耀董事長表示，在永慶加盟四品牌中區經管會四位會長的帶領下，看見這麼多永慶的夥伴熱情參與捐血活動，讓他很開心也很榮幸。他也希望大家一起號召更多親朋好友貢獻熱血、擴大愛心，幫助更多有需要的人。

▲園遊會上社福團體、文創單位、美食商家超過120攤，永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀（左4）也到場參與。

積極回應在地公益需求的永慶慈善基金會公益理事暨永慶不動產中區經管會長陳立信則分享，今年除了投入高達450萬元的經費、出動5輛捐血車外，還招集中台灣所有加盟夥伴共襄盛舉，不僅到現場支援活動、發送禮品，更捲起袖子主動捐血！「響應捐血的夥伴超級踴躍，多到我們必須安排班表才不會讓捐血排隊隊伍塞爆！」陳立信會長笑說。

永義房屋中區經管會長王薏勝指出，為了宣傳這場公益活動，中區經管會的夥伴們主動拍攝各種宣傳短影音，分享在社群媒體上。這些宣傳影片不僅溫暖又讓人會心一笑，也成為血袋募集達標的一大功臣。有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾則分享，三年來中區經管會夥伴們不斷精益求精，讓活動越辦越好。過程中她也觀察到，參加園遊會的社福和公益團體三年來也不斷成長進步，給民眾更好的商品和服務，讓她非常感動。

▲有巢氏房屋中區經管會榮譽會長吳朝將（中）捲起袖子、捐出熱血。

台慶不動產中區經管會長林威志更是特別點名感謝台中市地政局。林威志會長指出，除了一起籌辦捐血園遊會，平日我們更是「不動產防詐公益講座」的合作好夥伴。每場講座，地政局夥伴都義不容辭參加，和我們一起呼籲宣導「地籍異動即時通」的申辦，協助守護民眾的房產安全，真的很甘心。

▲台中市地政局也在園遊會上擺攤，宣導「地籍異動即時通」申辦，守護民眾房產安全。

