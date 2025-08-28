　
生活

配方奶含糖量爭議　兒科醫點破迷思：其實跟母奶差不多

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲哺乳示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵 Mamaway」日前分享一則配方奶相關影片，指出市售配方奶含糖量高，引起不少家長和醫師質疑內容是否有誤導之嫌。對此，兒科醫師陳昱潔特別出面澄清，強調以「含糖量」來比較母奶和配方奶並不合適。

陳昱潔表示，母乳被公認對嬰兒有諸多益處，像是含有抗體和HMO等珍貴成分，是配方奶難以完全取代的。不過，她也提醒，無論是母奶還是配方奶，兩者主要的糖分來源都是乳糖（lactose），乳糖不僅提供約4成的熱量，還是嬰兒腦部發育的重要營養。

陳昱潔醫師整理數據，母奶每公升乳糖含量約為68至78公克；而坊間常見品牌的嬰兒配方奶乳糖含量分別為：能恩水解1每公升78公克、啟賦1為69公克、心美力1是67公克、S26金愛兒樂1則是69公克、明治則達到73公克。

她指出，除了針對特殊需求的低乳糖或無乳糖配方外，一般市售配方奶的乳糖含量其實與母奶相近，並沒有額外偏高的情形。

陳昱潔也提醒，嬰幼兒正處於快速成長階段，身體本來就需要充足的糖分作為能量來源，不能用成人飲食標準來評斷嬰兒的需求，「每個人都有不同的身體狀況和生活模式。母奶也好、配方奶也好，相信每位媽媽都會盡自己所能提供最好的選擇給寶寶，不需要為了餵什麼奶而覺得有壓力喔」。

關於最近的配方奶含糖爭議，覺得還是需要出來闢謠一下~???? 大家都知道母奶很好，母奶裡含有的抗體、HMO等的確是配方奶無法取代的。 不過，用含糖量這點來評論母奶及配方奶差別，就不太合理了！ ---------------------------...

DR. 潔潔 兒科陳昱潔醫師發佈於 2025年8月26日 星期二
08/26 全台詐欺最新數據

483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

早產兒轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援
6.0地震北部狂搖！台北人曝1現象驚「這次很特別」
「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝

