配方奶含糖量爭議　兒科醫點破迷思：其實跟母奶差不多

▲哺乳示意圖。（圖／記者姜國輝攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵 Mamaway」日前分享一則配方奶相關影片，指出市售配方奶含糖量高，引起不少家長和醫師質疑內容是否有誤導之嫌。對此，兒科醫師陳昱潔特別出面澄清，強調以「含糖量」來比較母奶和配方奶並不合適。

陳昱潔表示，母乳被公認對嬰兒有諸多益處，像是含有抗體和HMO等珍貴成分，是配方奶難以完全取代的。不過，她也提醒，無論是母奶還是配方奶，兩者主要的糖分來源都是乳糖（lactose），乳糖不僅提供約4成的熱量，還是嬰兒腦部發育的重要營養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳昱潔醫師整理數據，母奶每公升乳糖含量約為68至78公克；而坊間常見品牌的嬰兒配方奶乳糖含量分別為：能恩水解1每公升78公克、啟賦1為69公克、心美力1是67公克、S26金愛兒樂1則是69公克、明治則達到73公克。

她指出，除了針對特殊需求的低乳糖或無乳糖配方外，一般市售配方奶的乳糖含量其實與母奶相近，並沒有額外偏高的情形。

陳昱潔也提醒，嬰幼兒正處於快速成長階段，身體本來就需要充足的糖分作為能量來源，不能用成人飲食標準來評斷嬰兒的需求，「每個人都有不同的身體狀況和生活模式。母奶也好、配方奶也好，相信每位媽媽都會盡自己所能提供最好的選擇給寶寶，不需要為了餵什麼奶而覺得有壓力喔」。