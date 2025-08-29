用5年是基本！「一支iPhone能撐多久」答案驚呆：就知道多猛

▲一支iPhone可以用多久？圖與本文無關。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 17就快要亮相了，很多果粉引頸期盼，想著新機一推出就要買！但也有些人未必會每年換新機，一支手機可以用很久。近日就有網友好奇，大家如果正常使用iPhone，一支都能撐多久時間呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「你各位一支iPhone可以撐多久」為標題發文，提到如果正常使用iPhone，沒有去摔到、丟進洗衣機等等的話，大家都可以用多久呢？用個3年應該算正常，但或許也有人能用到4、5年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友留言分享，「5年基本是可以，但是電池要換」、「14PM剛出就買了，感覺還可以用2、3年」、「11用到現在，連電池都沒換過」、「3年以上基本的」、「只要換電池，8年都可以吧，但是會心癢」、「iPhone 7用了7年，換2次電池」、「一支用7年還在用」、「iPhone 7現在還在戰，你就知道iPhone多猛」。

其中有網友則說，手機雖然可以撐很久，但有些系統、App就未必能繼續支援該型號，「快9年，明年應該就系統和App無法用了」、「換電池可以撐啊，只是App有沒有支援這麼久」、「我媽比較X，用到Apple不支援App」、「5→XR→？只怕App不支援ios X以下，不然還能用、不會換」、「6撐到不給更新App了才換13」。