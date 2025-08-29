楊柳受創！花蓮光復木瓜現金救助每公頃10萬　受理申請至9/11

▲▼受楊柳颱風強風侵襲，光復鄉木瓜有主幹折斷傾倒等嚴重災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受今年受楊柳颱風強風侵襲影響，光復鄉木瓜有主幹折斷傾倒等災情，花蓮縣政府徐榛蔚關心縣內農友及農作物生長情形，為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，經花蓮縣政府向農業部爭取，農業部於8月28日公告光復鄉木瓜為114年楊柳颱風天然災害現金救助地區。

縣長徐榛蔚表示，受災農友可自114年8月29日起至114年9月11日止(受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日)，到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

農業處長陳淑雯說明，「木瓜」救助額度每公頃為10萬元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民(實際從事農作生產之自然人)；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

▲縣府農業處人員現場會勘受災情形。

徐榛蔚提醒，本次災害救助受理期限至9月11日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。也提醒農友如有發現農作受天然災害影響，請及時向當地公所通報，並可多運用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以利公所確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。

