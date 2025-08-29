高雄阿北超猛！一路逆向還鬼切闖紅燈左轉　警車秒追上開單

記者吳世龍／高雄報導

陸姓男子昨天(28日)騎乘機車行經高雄市左營區一處路口時，不僅一路逆行，還無視紅燈號誌違規左轉，被停在路口的警車目擊，立即追上將他攔下，並對陸男開出2張最高可罰7200元罰單。而這起誇張的違規過程，被民眾的行車紀錄器錄下，並將畫面PO網。

▲▼陸姓男子騎機車行經左營區孟子路與立大路口時，突逆向行駛至對向車道並闖紅燈左轉，恰巧被停在路旁的警車撞見，秒被攔查。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起交通違規事件，發生於28日中午12時左右，左營分局文自派出所的員警巡邏行經孟子路與立大路口時，發現68歲的陸姓男子騎乘機車，沿著孟子路西向東行駛，卻突然逆向騎到對向車道，並闖紅燈左轉立大路，卻在停在路旁的警車發現後，立刻開啟警示燈及警鳴器將其攔下。

警方表示，陸男的行為已違反《道路交通管理處罰條例》等多項規定。其中，闖紅燈行為依該條例第53條第1項規定，可處新台幣1,800元至5,400元罰鍰；而逆向行駛部分，則違反同法第45條第1項第3款，可處新台幣600元至1,800元罰鍰。警方當場對其依法告發。

此事件的整個過程，被網友分享到YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片標題更以「阿伯的違規和警察的攔停都十分流暢」來反諷。畫面中，可見該名騎士誇張地逆向又闖紅燈，而路邊正好停著一輛警車，警車下一秒立刻追上前將其攔下。這段「秒攔查」畫面，讓不少網友留言戲稱「阿伯怎麼都沒看到旁邊有警察」。

警方呼籲所有用路人，務必遵守交通法規，共同維護道路行車安全與秩序，切勿心存僥倖，以免受罰又危害自身及他人安全。