國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜拜公主情定饒舌歌手　身價585億曾IG「三聲休夫」

馬哈拉公主與French Montana在合影。（圖／擷取自IG，Sheik Mahra）

▲馬哈拉公主與French Montana在合影。（圖／CTWANT提供，下同）

杜拜統治者兼阿拉伯聯合大公國總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）之女，馬哈拉公主（Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum），2024年透過Instagram發表一篇極具話題性的貼文，指控前夫不忠，並以伊斯蘭教中「三聲離婚」的方式宣告離婚。如今，這位公主已與摩洛哥裔美籍饒舌歌手French Montana（本名Karim Kharbouch）訂婚，成為全球媒體關注焦點。

這對話題情侶曾被拍到一同參觀摩洛哥清真寺，展現宗教與文化交流的默契。（圖／擷取自IG、Telegram，Sheik Mahra）

▲這對話題情侶曾被拍到一同參觀摩洛哥清真寺，展現宗教與文化交流的默契。

根據《FP Explainers》與《NDTV》報導，French Montana的發言人向《TMZ》證實，兩人於2025年6月在巴黎時裝週期間訂下婚約，當時Montana為時裝品牌3.Paradis的春夏系列走秀亮相，而這場公開求婚也象徵著兩人正式走入新人生階段。

現年31歲的馬哈拉公主與40歲的Montana自2024年底開始多次被拍到同框，當時她曾在社群媒體分享陪同Montana遊覽杜拜的照片。兩人之後也在摩洛哥及巴黎被多次目擊，造訪清真寺、在高級餐廳用餐，甚至在巴黎著名的藝術橋上漫步。這段戀情在2025年初正式公開，兩人更多次一同現身時尚活動，手牽手亮相，成為話題情侶。

馬哈拉公主的婚姻與離婚同樣備受關注。她與皇室成員馬納（Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum）於2023年5月結婚，並在2024年5月育有一女。不過這段婚姻僅維持約一年。她在Instagram貼文中寫道：「親愛的丈夫，既然你正忙於與其他伴侶相處，我在此宣布我們離婚。我離婚你，我離婚你，我離婚你。保重。你前妻敬上。」貼文發出後立刻引發廣大討論與媒體關注。

離婚後，馬哈拉公主推出自有香水品牌Mahra M1，首款產品便以「Divorce（離婚）」命名，象徵自我重生與轉型。她本人畢業於英國一所大學，主修國際關係，並持有穆罕默德政府行政機構的資格證書。她長期投身公益事務，致力推廣婦女賦權與支持阿拉伯本地設計師，也因馬術與慈善活動受到讚譽。

在社群媒體方面，馬哈拉公主擁有超過98萬名Instagram追蹤者，經常分享個人生活點滴與商業活動，數位影響力顯著。其身家估計介於14億至18億美元，約合新台幣455億至585億元，被譽為全球最富有的皇室成員之一。

French Montana則以〈Unforgettable〉與〈No Stylist〉等熱門歌曲聞名，除了音樂作品，他也積極從事慈善，曾在烏干達與北非地區資助醫療與教育項目。他曾與設計師娜汀（Nadeen Kharbouch）結婚，育有一名16歲的兒子Kruz，並曾與柯蘿伊卡戴珊（Khloe Kardashian）、伊琪艾潔莉亞（Iggy Azalea）等名人傳出戀情。據《TMZ》報導，雙方家庭對這段婚事表示支持，婚禮細節仍在規劃中。

馬哈拉公主2024年透過Instagram發表一篇極具話題性的貼文，指控前夫不忠，並以伊斯蘭教中「三聲離婚」的方式宣告離婚。（圖／翻攝自X，@nypost）

▲馬哈拉公主2024年透過Instagram發表一篇極具話題性的貼文，指控前夫不忠，並以伊斯蘭教中「三聲離婚」的方式宣告離婚。

