台中婦每天「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保

▲陳男開賓士車輾斃江姓婦人。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）



記者許權毅、柯沛辰／台中報導

台中市南屯區環中路三段28日早上發生死亡車禍，88歲江姓婦人推著回收推車行走時，不幸遭39歲陳姓男子駕駛的賓士車撞倒後再輾過，送醫後傷重不治。台中地檢署複訊後，依過失致死罪嫌，諭知陳男以20萬元交保，並排定下週二進行解剖，以釐清江婦確切死因。

警方調查，陳男28日上午7時許駕駛賓士車沿慢車道往五權西路方向行駛，撞上同車道的江姓婦人，車輛短暫停頓，但陳男並未下車查看，而是再度前進，輾壓倒地的江婦，導致江婦當場失去呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。

▲江婦推著回收車緩緩走在慢車道上，要走去環中路附近的回收廠將紙箱賣掉，未料途中發生憾事。

警方表示，陳男酒測值為0，後續將採集尿液檢驗，確認是否涉及毒品。由於現場沒有監視器，肇事車輛亦無行車紀錄器，加上沒有第一時間目擊者，事故原因仍待交通大隊鑑定分析。

據悉，江婦家境小康，兒孫成家立業，平日撿回收並非為了生計，而是當作日常運動，每週一到週六都會推著回收車走到附近廠商換取零用，僅週日休息。28日早晨她照例出門，不料卻在途中不幸遇劫。

肇事的陳男為消防工程公司負責人，經營消防設備批發與建材五金。他在警詢時表示，當時原本要將車停靠路邊查看，沒注意到江婦在一旁，因此釀成憾事，對意外深感自責。陪同製作筆錄的家屬見到媒體，僅低調表示「不要把他拍得太清楚」。

目前全案依過失致死罪嫌偵辦，檢方諭知陳男20萬元交保，並於下週二解剖以釐清江婦死因。

▼陳姓消防工程公司負責人被依過失致死罪嫌偵辦。



