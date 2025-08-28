　
    • 　
>
地方 地方焦點

垃圾長年困擾八掌溪　立委王美惠促中央全力清理

▲▼ 半世紀垃圾留八掌溪畔 　環境部及經濟部允諾王美惠負起清理全責 。（圖／立委王美惠服務處提供）

▲▼ 半世紀垃圾留八掌溪畔 ，環境部長彭啟明（圖左）向立委王美惠允諾負起清理全責 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市八掌溪永欽一號橋旁，因728豪雨沖刷，早年掩埋場垃圾再度外露。這些廢棄物源自民國58年設置的「嘉義市湖內里垃圾場」，直到民國86年才關閉，長達30年大量垃圾早已堆積於八掌溪河川行水區與河床內。此次經豪雨沖出的面積高達四公頃，畫面怵目驚心，更對嘉義市民眾健康造成嚴重威脅。

▲▼ 半世紀垃圾留八掌溪畔 　環境部及經濟部允諾王美惠負起清理全責 。（圖／立委王美惠服務處提供）

114年8月20日環境部、經濟部水利署及嘉義市政府已赴現場會勘，但未能達成共識。立法委員王美惠得知後，立即居中協調中央部會，並於今日立法院財政委員會質詢，要求中央協助解決問題。會議中，環境部長彭啓明及經濟部次長何晉滄均當場允諾王美惠委員，會負起清理全責，上游垃圾由環境部負責清除，下游部分則由水利署處理，共同解決問題，並於1星期之內提出清理規劃及期程。

▲▼ 半世紀垃圾留八掌溪畔 　環境部及經濟部允諾王美惠負起清理全責 。（圖／立委王美惠服務處提供）

王美惠指出，行政院於87年曾核定「河川行水區內垃圾棄置場處理計畫」，明定應將六處防害河川安全的垃圾場全數移除，其中就包括嘉義市的湖內里掩埋場。然而，經歷丹娜絲颱風與728豪雨後證明，當年並未徹底清除，才釀成今日這惡果。

▲▼ 半世紀垃圾留八掌溪畔 　環境部及經濟部允諾王美惠負起清理全責 。（圖／立委王美惠服務處提供）

王美惠強調，環境部身為全國環保主管機關必須承擔責任，經濟部水利署作為中央管流域整體改善計畫的主管機關，也應正面面對問題，雖然這是沉重的歷史共業，但感謝中央願意一肩承擔，為嘉義市民解決環境安全隱憂。

08/27 全台詐欺最新數據

577 2 6299 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

垃圾問題八掌溪王美惠環境汙染嘉義市

