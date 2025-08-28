日本SUKIYA睽違11年「大降價」！　牛丼最多便宜40日圓

▲ 日本すき家將自9月4日起降價。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本知名連鎖牛丼品牌「すき家」（SUKIYA）宣布，將自9月4日上午9時起調降牛丼售價，其中招牌牛丼中碗從現行480日圓（約新台幣100元）降至450日圓（約新台幣94元），降幅達30日圓，也是SUKIYA自2014年以來，睽違11年首度降價。

綜合TBS等日媒，SUKIYA此次降價品項涵蓋36項餐點，降幅從10日圓（約新台幣2元）至40日圓（約新台幣8元）不等。除「中碗」（並盛）調降30日圓外，「迷你」牛丼從430日圓（約新台幣90元）降至390日圓（約新台幣81元），「大碗」（大盛）從680日圓（約新台幣141元）降至650日圓（約新台幣135元），而「特大碗」（特盛）則從880日圓（約新台幣183元）調整為850日圓（約新台幣177元）。

SUKIYA聲明表示，「近期因原物料費用及能源成本持續上升，物價持續高漲。在這樣的經濟環境下，為讓更多顧客以更實惠的價格享用すき家牛丼，我們決定調整價格。」

SUKIYA強調，牛丼品質絕對不打折，「すき家牛丼採用100%嚴選國產品牌米，包括越光米、一見鍾情米等優質品種，味道和品質維持不變。」

此次降價後，SUKIYA在日本3大牛丼連鎖品牌中價格最具競爭力。吉野家中碗售價498日圓，松屋為460日圓，SUKIYA的450日圓新定價成為市場最低價。