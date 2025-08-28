連喝兩攤撞飛3機車！害高職班對1死1重傷　超劣工地主任下場曝

▲▼鄭姓男子酒後開車上路撞飛3機車，其中一對高職情侶一死一重傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區同盟三路、九如三路口今年5月10日深夜，一名鄭姓工地主任（35歲）酒駕開車猛撞3輛機車，其中一對高職高三情侶雙載遭撞飛，19歲李男當場慘死，後座顏姓女友頭部重創，開完刀後至今仍在加護病房，檢方查出，鄭男事發前連喝了兩攤，還載同事回家，酒測值高達0.66毫克，今（28）日偵結依酒駕致死罪將他起訴。

全案發生在5月10日凌晨12時12分，鄭男開著黑色休旅車在同盟三路、九如三路口，撞上由19歲李男、21歲張男、22歲陳男騎乘的3輛機車。

其中，李男與後座19歲顏姓女友首當其衝，李男當場遭撞慘死，顏女則是頭部疑似受到撞擊，其餘3人受有輕傷，並未就醫。

顏女與死者李男為某高職高三班對情侶，不料遭撞成1死1重傷，顏女目前生命跡象穩定，但因頭部重創，開完刀後轉入加護病房，至今仍是昏迷沒有清醒，昏迷指數僅2至3，腦壓過高降不下來，尚未脫離險境。

而肇事的鄭男為工地主任，他9日下班後到餐廳和酒吧喝了兩攤，結束後還先載同事回家，再酒駕返家，途中撞上李男等人闖下大禍，經警方酒測後發現，鄭男酒精濃度達每公升0.66毫克。

案件偵辦時，鄭男坦承犯行，檢察官認為他犯行明確，依酒駕致死罪將他起訴。