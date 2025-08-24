天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

▲過去曾有天天自慰會害不舉的說法，泌尿科醫師對此說話。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

「天天打手槍會不舉？」恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書發文指出，這是流傳已久的錯誤觀念。他說明，所謂「腎虧」來自中醫說法，但實際上應為「腎虛」，雖可能影響性功能，卻並非造成勃起功能障礙的唯一原因。從西醫角度，腎臟僅屬於泌尿系統的一環，與男性生殖系統並不相同。

陳鈺昕強調，醫學上並無明確的自慰次數標準，無論一天一次或一周數次，只要不影響生活與健康都屬正常。但若頻率過高，可能導致大腦對性刺激反應降低，出現勃起困難、性慾減退，甚至造成射精量暫時減少，或因肌肉拉傷導致下腹輕微疼痛。

他提醒，若使用錯誤或過度特殊的自慰方式，也可能影響日後實際性行為表現。自慰本身並不會直接導致不舉或腎虧，但若出現持續性困難，仍須檢視健康狀況，避免忽視潛在病因。

陳鈺昕指出，不舉或早洩等性功能障礙常見原因包括慢性疾病，如糖尿病、高血壓與神經系統問題，也可能與心理壓力、藥物副作用或荷爾蒙失調有關。此外，若泌尿系統本身出現炎症或攝護腺問題，也會連帶影響勃起與射精功能。

他呼籲，應正確認識性健康議題，不要被「自慰會腎虧」等錯誤觀念誤導。若持續出現相關症狀，建議及早就醫，由專業醫師釐清病因並進行治療，才能真正解決問題。