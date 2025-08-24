　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

▲桃園市呂姓男子去年6月經由友人介紹認識年輕男子，邀約至其住處飲酒，凌晨後友人先離去，呂違反男子意願撫摸身體後令其脫去褲子，舌舔其下體強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲過去曾有天天自慰會害不舉的說法，泌尿科醫師對此說話。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

「天天打手槍會不舉？」恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書發文指出，這是流傳已久的錯誤觀念。他說明，所謂「腎虧」來自中醫說法，但實際上應為「腎虛」，雖可能影響性功能，卻並非造成勃起功能障礙的唯一原因。從西醫角度，腎臟僅屬於泌尿系統的一環，與男性生殖系統並不相同。

陳鈺昕強調，醫學上並無明確的自慰次數標準，無論一天一次或一周數次，只要不影響生活與健康都屬正常。但若頻率過高，可能導致大腦對性刺激反應降低，出現勃起困難、性慾減退，甚至造成射精量暫時減少，或因肌肉拉傷導致下腹輕微疼痛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲過去曾有天天自慰會害不舉的說法，泌尿科醫師對此說話。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

他提醒，若使用錯誤或過度特殊的自慰方式，也可能影響日後實際性行為表現。自慰本身並不會直接導致不舉或腎虧，但若出現持續性困難，仍須檢視健康狀況，避免忽視潛在病因。

陳鈺昕指出，不舉或早洩等性功能障礙常見原因包括慢性疾病，如糖尿病、高血壓與神經系統問題，也可能與心理壓力、藥物副作用或荷爾蒙失調有關。此外，若泌尿系統本身出現炎症或攝護腺問題，也會連帶影響勃起與射精功能。

他呼籲，應正確認識性健康議題，不要被「自慰會腎虧」等錯誤觀念誤導。若持續出現相關症狀，建議及早就醫，由專業醫師釐清病因並進行治療，才能真正解決問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高爾宣、芮德二胎性別公開了！
30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫見日常習慣超意外
台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因
天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響
圭賢傷勢曝光！自責：大家花錢來看表演卻…
黃國昌嗆女記者「白癡問題」自家人也不挺！副秘書長吐12字被罵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王！　路過地現史上最強風

快訊／20:55台灣東部海域規模4.8「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／國家警報響！20:55花蓮有感地震　預估3級以上

快訊／大雷雨突襲！水彈北上開轟　最新大雨警戒區域曝

30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫師見日常習慣超意外

黃偉哲主持「做16歲」成年禮授證　盼台南文化「愈在地愈國際」

身邊女生都談過戀愛！她好奇「為何男生容易母單」　男網友吐心聲

台南安定降冰雹！「拇指大」狂砸畫面曝　民眾嘖嘖稱奇

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王！　路過地現史上最強風

快訊／20:55台灣東部海域規模4.8「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／國家警報響！20:55花蓮有感地震　預估3級以上

快訊／大雷雨突襲！水彈北上開轟　最新大雨警戒區域曝

30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫師見日常習慣超意外

黃偉哲主持「做16歲」成年禮授證　盼台南文化「愈在地愈國際」

身邊女生都談過戀愛！她好奇「為何男生容易母單」　男網友吐心聲

台南安定降冰雹！「拇指大」狂砸畫面曝　民眾嘖嘖稱奇

吉普「大改款切諾基休旅車」現身！首度導入油電動力　年底開始交車

AKIRA上日本節目聊婚後生活！甜曝與林志玲「幾乎不吵架」閃瞎眾人

賓士敞篷跑車「化身985匹性能猛獸」！Brabus最新作品限量登場

台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

SM曝圭賢傷勢！「後半場坐著撐完」他自責：大家花錢來看表演卻…

「臭俗辣！」桃猿應援團長失言　向台南Josh致歉了

高爾宣、芮德二胎性別公開了！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

黃國昌嗆女記者「白癡問題」自家人也不挺！副秘書長吐12字被罵翻

台南北區住宅洗碗機冒煙起火　消防局籲用電安全與安裝住警器

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

生活熱門新聞

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

鬼門開！　5生肖財運發了

午後變天！　「雨最大」地區曝

預言大罷免結局？白沙屯媽「驚人籤詩」曝

閏六月好兄弟會更兇？搖滾宮主點名4生肖要小心

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

萬華地主公子落難賣肉圓　獲必比登推介

即／大雷雨突襲！最新大雨警戒區域曝

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

更多熱門

相關新聞

韓男手術遭「切斷海綿體」　不舉怒告醫師

韓男手術遭「切斷海綿體」　不舉怒告醫師

南韓一名35歲男子在首爾接受陰莖增大手術時，醫師因操作不當，竟將其陰莖主要組織幾乎完全切斷，導致患者出現嚴重性功能障礙與排尿困難。

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣

國一男遭笑「GG像食蟻獸」　醫：3警訊要割包皮

國一男遭笑「GG像食蟻獸」　醫：3警訊要割包皮

「鼻子、腳掌、無名指」都與GG尺寸有關　醫盤點各國研究揭密

「鼻子、腳掌、無名指」都與GG尺寸有關　醫盤點各國研究揭密

「9成公廁有菜花病毒」傳言引恐慌　醫實測9大熱點曝真相

「9成公廁有菜花病毒」傳言引恐慌　醫實測9大熱點曝真相

關鍵字：

男性健康自慰性功能泌尿科健康議題

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

鬼門開！　5生肖財運發了

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

午後變天！　「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面