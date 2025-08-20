韓男手術斷根痛爆！泌尿醫師「100%切斷海綿體」　術後不舉怒提告

▲韓男前往泌尿科接受「男性增大手術」，卻遭執刀醫師不慎斷根。（圖／達志影像／示意圖）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名35歲男子在首爾接受陰莖增大手術時，醫師因操作不當，竟將其陰莖主要組織幾乎完全切斷，導致患者出現嚴重性功能障礙與排尿困難。法院認定醫師違反手術注意義務與說明義務，判處該名泌尿科醫師罰金700萬韓元（約新台幣16萬元），事件曝光後引發社會關注。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，該起事件發生於2020年5月，地點位於首爾市江南區某一家泌尿科診所。當時泌尿科醫師A某為35歲男子B某進行陰莖增大手術，計畫透過植入合成物來改善外觀。然而，B某因過去已動過兩次相關手術，陰莖海綿體與人工真皮假體之間已形成嚴重沾黏，手術難度相當高。

檢方在起訴書指出，醫師A某並未充分告知患者手術的風險，包括可能出現勃起功能障礙及排尿異常。在尚未妥善評估的情況下，A某仍強行進行分離操作，最終導致陰莖海綿體100%橫向切斷、尿道海綿體95%橫向切斷，導致B某出現陰莖與尿道損傷、龜頭彎曲及尿道瘻管等嚴重後遺症。

在法院審理時，A某辯稱雖然知悉組織可能存在沾黏問題，但卻無法預見會發生如此嚴重的損傷，因此不構成說明義務違反。然而，法院並未採信此說法。

首爾中央地方法院刑事第9單獨庭法官崔智娟指出，A某明知患者病史複雜，仍未能在手術過程中採取必要的注意義務，也未於損傷發生前中斷手術或採取保護措施，已構成明顯過失。此外，患者在術前並未獲得足夠的風險說明，僅憑簽署的一般性手術同意書，難以推定其充分理解後果。

法官強調，受害者B某自從手術後持續遭受排尿障礙與性功能喪失之苦，身心均承受巨大痛苦。如果B某在術前清楚知悉風險，極可能選擇拒絕手術，因此A某確實違反了醫師的說明義務。

最終，法院判處A某罰金700萬韓元，並表示由於B某已另行提起損害賠償訴訟，未來或能部分獲得補償，該因素已納入量刑考量。