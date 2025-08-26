　
農曆七夕掀性行為高峰！衛福部推「愛篩檢」　愛滋篩檢試劑免運

▲南投縣衛生局日前舉辦「七夕情人節愛自己愛篩檢」活動。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局日前舉辦「七夕情人節愛自己愛篩檢」活動。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆七夕情人節即將到來、預料將帶來一波性行為高峰，南投縣衛生局指出，該縣愛滋等性病感染者以青壯年為多數，且有年輕化趨勢，不安全性行為仍是主要感染途徑；衛福部疾病管制署將於8月29日至9月7日止，推出「愛篩檢」愛滋自我篩檢試劑免運活動，民眾網購僅需支付200元試劑費用即可取得，免物流費。

縣府衛生局與日月町複合式商場也於24日共同辦理「七夕情人節愛自己愛篩檢」活動，提供免費愛滋與性病篩檢及衛教服務，參與衛教活動民眾約計200人，篩檢民眾共計104人。

▲「七夕情人節愛自己愛篩檢」登場。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局統計，114年度截至8月20日止，該縣通報淋病感染人數計64人、梅毒感染人數計112人，其中淋病35歲以下年輕族群約占80％、梅毒約占60％，且調查分析超過9成曾有不安全性行為；衛生局長陳南松呼籲，無論是否處於穩定關係，發生性行為時應全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，降低性病及愛滋傳染風險；曾有性行為者應至少進行一次愛滋篩檢，若曾發生無套性行為或有多重性伴侶者，應每3至6個月定期進行愛滋及梅毒等篩檢一次，及早掌握健康、降低感染風險。

▲「七夕情人節愛自己愛篩檢」登場。（圖／南投縣衛生局提供）

在衛福部疾管署推廣情人節「愛篩檢」活動方面，民眾可透過「自我篩檢計畫」官網訂購試劑，並選擇鄰近超商取貨，且自我篩檢可於家中私密空間完成，過程簡單、不需面對醫護人員，即可得知初步結果，便利又具隱私性；另「校園免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券活動」持續進行中：凡高中職以上在學學生，只需於愛滋自我篩檢計畫網站註冊會員（全程匿名，僅需填入個人 E-mail 與設定密碼），並於會員專區點選「校園免費試劑電子兌換券推廣活動」進行學生身分驗證，系統即會將免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券匯入至會員專區。

民眾也可透過南投縣衛生局網站匿名篩檢服務（https://ntshb.tw/hc03Drqze），預約匿名篩檢，或撥打防疫專線049-2220904洽詢。

拜月老、看夕陽、喝咖啡台南七夕情侶行程大公開

東方情人節「七夕」將於8月29日到來，台南市府特別盤點府城4大必訪月老廟，讓戀人祈求良緣、鞏固感情；觀光旅遊局更規劃3條浪漫遊程，從山林湖景到海岸夕照，都能留下屬於情侶的甜蜜回憶。市長黃偉哲表示，台南旅遊資源豐富，不論是單身、熱戀或準新人，都能在台南找到屬於自己的浪漫。

