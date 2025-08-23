　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Google遭駭客入侵！25億Gmail用戶資料外洩　專家曝3招自保

▲Gmail。（圖／路透）

▲ Google已證實6月發生資料庫入侵事件。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

駭客組織「ShinyHunters」今年6月成功入侵Google透過Salesforce雲端平台管理的重要資料庫，導致全球25億Gmail用戶面臨帳號被劫持的嚴重風險，引發網路安全專家高度關注。

《每日郵報》報導，駭客設法欺騙一名Google員工洩露登入憑證，成功竊取大量商業檔案，包含公司名稱及客戶聯絡資訊。儘管Google聲稱密碼資料未被外洩，但網路犯罪集團已開始利用這些個資進行大規模詐騙。

資安專家奈特（James Knight）指出，駭客組織正大幅增加這類攻擊手法，「他們大量使用『語音釣魚（vishing）』——有人打電話假裝是 Google員工，還會傳送簡訊，誘使受害者登入或提供驗證碼」，特別警告民眾若收到聲稱來自Google的簡訊或語音訊息，千萬別輕易相信，「10次有9次是假的」。

社群媒體上已有Gmail用戶回報，詐騙集團利用北美區域號碼650撥打虛假電話，企圖誘騙用戶重設Gmail密碼，一旦中計不僅會被鎖定帳號，個人隱私資料及檔案也可能被竊取。

奈特提到，駭客會嘗試使用如「password」等常見密碼，試圖暴力破解Gmail帳號。他建議所有Gmail用戶立即採取3項防護措施，首先務必啟用多重身份驗證機制；其次應設定專屬且複雜的密碼；最後則是執行Google安全檢查功能，找出帳號最脆弱的環節。

他也推薦使用「密碼金鑰」（Passkeys）這種新型安全認證方式，提供更高層級的身份驗證保護。

此次事件中，駭客還採用「懸空桶」攻擊手法，透過尋找被遺忘或過時的Google雲端存取點，如舊網址或數位金鑰等，潛入雲端帳號植入惡意軟體。

Salesforce平台原本用於收集客戶資訊，現已發展成可建立用戶線上行為詳細檔案的資料庫。Google將其用於Gmail用戶管理，因此駭客入侵時資料庫內約有25億筆紀錄。

奈特表示，「Google對資安投入大量資金，甚至收購安全公司，這次卻留下漏洞讓駭客得逞，實在令人意外。這些電子信箱地址對駭客而言如黃金般珍貴，他們已從中獲取巨額利益。」

Google於8月發布的部落格文章中，並未透露具體受影響用戶數量，發言人卡拉揚（Mark Karayan）也拒絕進一步評論。目前尚不清楚Google是否收到駭客的勒索要求。

ShinyHunters組織以攻擊大型企業雲端資料庫聞名，奈特提醒，「駭客能夠利用這個龐大資料庫嘗試常見密碼，並發送驗證碼要求取得帳號存取權限。民眾必須時刻保持警覺，這是基本防護觀念。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次
新店2女「撕毀公投票」！　最高罰5萬
獨／總統獎特教生變助教！返校拿手機遭21歲無照男撞死
不二坊代購1盒飆950！　電話打不通民眾崩潰
最強鐵飯碗「事假全薪、育嬰津貼2年」！30年老員工捨不得退休
超冷清！　彰化上午投票率14%創新低
32年台灣品牌「剩不到10間」　高雄最後1間也關了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國「天橋坍塌」驚悚畫面曝光　現場眾人驚逃

快訊／東京澀谷商場Hikarie「遭噴灑催淚噴霧」　11人不適

英航「裸體空少」機上吸毒！反鎖廁所被抓包　同事驚見嚇壞

霸凌女同學發死亡威脅！新加坡教育部嚴懲　9歲男童「遭鞭刑」

Google遭駭客入侵！25億Gmail用戶資料外洩　專家曝3招自保

狼父亂倫性侵大女兒4年！　「被14歲小女兒目睹」還偷拍洗澡

74歲阿公電信費「月繳4200元」嚇壞！以為詐騙　竟是訂閱制陷阱

與川普相左！美國防情報局長被拔官　伊朗核設施報告逆龍鱗

川普關稅政策奏效！　美財政赤字「估10年可縮減4兆美元」

川普下令羅德島「離岸風電」停工！　風電產業再受重擊

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

泰國「天橋坍塌」驚悚畫面曝光　現場眾人驚逃

快訊／東京澀谷商場Hikarie「遭噴灑催淚噴霧」　11人不適

英航「裸體空少」機上吸毒！反鎖廁所被抓包　同事驚見嚇壞

霸凌女同學發死亡威脅！新加坡教育部嚴懲　9歲男童「遭鞭刑」

Google遭駭客入侵！25億Gmail用戶資料外洩　專家曝3招自保

狼父亂倫性侵大女兒4年！　「被14歲小女兒目睹」還偷拍洗澡

74歲阿公電信費「月繳4200元」嚇壞！以為詐騙　竟是訂閱制陷阱

與川普相左！美國防情報局長被拔官　伊朗核設施報告逆龍鱗

川普關稅政策奏效！　美財政赤字「估10年可縮減4兆美元」

川普下令羅德島「離岸風電」停工！　風電產業再受重擊

郭智輝請辭經長　童子賢：替他抱屈、遭受公私不分的批評

泰國「天橋坍塌」驚悚畫面曝光　現場眾人驚逃

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

長期苦練克服挑戰　花蓮楊凱崴勇奪亞洲溜冰賽金牌

賴清德與黃偉哲赴將軍區視察災後修繕　感謝營造公司助災民重建

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

賴清德赴七股視察災後復原　肯定台南市府團隊災後復原努力

苗栗客家合菜餐廳懶人包！傳承三代老店、隱藏版預約制秘境一次看

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

國際熱門新聞

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

電動車「召喚功能」疑失靈　倒車輾斃駕駛

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生慘遭淫僧下手

全島瘋！沖繩尚學進甲子園決賽　機票搶光

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

霸凌女同學發死亡威脅　9歲男童遭鞭刑

Fed放鴿！　美股狂飆846點創新高

94歲翁豪宅逝世　監視器曝「女婿枕頭奪命」

專家：美國政府入股英特爾反成台積電助力

Costco買酒喝完喊「頭痛」退貨！　奧客下場曝

85歲翁「燈炮爆菊」卡體內

川普稱免費拿10%股份　英特爾：斥資89億

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

更多熱門

相關新聞

戰爭期間核電真的危險嗎？　資安顧問示警台灣核電廠資安危機

戰爭期間核電真的危險嗎？　資安顧問示警台灣核電廠資安危機

本週六迎來關於「核三廠是否延役」的公民投票，這場投票背後反映著台灣民眾對於未來能源政策的想像。究竟台灣要走向「非核家園」，捨棄核電擁抱再生能源；又或是要核電、綠電並行，將會是本場公投的重點。　

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

Google AI模式全球上線

Google AI模式全球上線

Pixel 10率先支援Gemini Live視覺引導

Pixel 10率先支援Gemini Live視覺引導

Google Pixel 10全系列搶先亮相

Google Pixel 10全系列搶先亮相

關鍵字：

Google駭客Gmail資安雲端

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面