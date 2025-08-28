　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國海警船「撞自家軍艦」最新衛星照曝光　返回海南基地維修了

▲▼衛星影像證實　撞自家軍艦中國海警船海南基地維修。（圖／路透）

▲中國海警船「撞自家軍艦」最新衛星照曝光，返回海南基地維修了。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

中國一艘由056型護衛艦改裝的中國海警3104艦，11日在南海黃岩島附近海域追逐一艘菲律賓艦艇時，意外撞上另一艘解放軍驅逐艦，導致海警船艦艏嚴重受損。最新消息指出，事故中受損的中國海警船，已停靠在海南島碼頭進行維修，也是事故後首次證實該艦已返回港口。

根據《路透社》報導，馬薩爾科技（Maxar Technologies）曝光的衛星影像顯示，這艘受損的中國海警3104艦停靠在海南省三亞市的榆林海軍基地，畫面中可以看見艦艏處幾乎已經完全消失，前方及側邊則各有一艘拖船。

菲律賓政府指出，事件發生時，菲律賓海岸防衛隊正在黃岩島附近海域護送、分發援助物資給當地漁民的船隻。菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，中國兩艘軍艦碰撞前，菲律賓巡邏艇還曾遭中國船隻以水砲攻擊，但成功閃避。

這次是中國軍艦首次在南海發生的碰撞事件，事件發生後，中國方面僅指責菲律賓「危險操作」，但未對事件做出評論或提及事件細節。菲律賓外交部則聲稱，這次事件是一次「不幸的結果」，菲律賓對於在事件中「毫無責任」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
早產兒轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援
6.0地震北部狂搖！台北人曝1現象驚「這次很特別」
「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國海警船「撞自家軍艦」最新衛星照曝光　返回海南基地維修了

川普開口「這筆能送我嗎」！李在明微笑當場送了　當事鋼筆秒爆紅

美政府入股輝達？美財長「不考慮」原因曝　再點名台灣晶片成風險

BMW醫生偷吃人妻被抓包！又爆性騷護理師　大馬網友：小鳥醫人

飛機上「最髒用品」揭曉！　資深空姐示警：細菌溫床

國際火線／誰才是流氓國家：委內瑞拉還是美國？

快訊／美明尼蘇達天主教學校「大規模槍擊」　至少3死

台灣6.0強震超晃！沖繩也有感「最大震度2級」

美國「連環聞屁犯」又鼻癢了　偷聞女生屁股再度被捕

老公超胎哥！2天洗一次澡、7天刷一次牙　人妻想離婚了

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

中國海警船「撞自家軍艦」最新衛星照曝光　返回海南基地維修了

川普開口「這筆能送我嗎」！李在明微笑當場送了　當事鋼筆秒爆紅

美政府入股輝達？美財長「不考慮」原因曝　再點名台灣晶片成風險

BMW醫生偷吃人妻被抓包！又爆性騷護理師　大馬網友：小鳥醫人

飛機上「最髒用品」揭曉！　資深空姐示警：細菌溫床

國際火線／誰才是流氓國家：委內瑞拉還是美國？

快訊／美明尼蘇達天主教學校「大規模槍擊」　至少3死

台灣6.0強震超晃！沖繩也有感「最大震度2級」

美國「連環聞屁犯」又鼻癢了　偷聞女生屁股再度被捕

老公超胎哥！2天洗一次澡、7天刷一次牙　人妻想離婚了

中國海警船「撞自家軍艦」最新衛星照曝光　返回海南基地維修了

全台地熱探勘大突破！宜蘭鑽抵4000公尺　中油還要再鑽一口

國台辦嗆身分回復修法「綠色恐怖」！陸委會回擊：台灣身分很珍貴

川普開口「這筆能送我嗎」！李在明微笑當場送了　當事鋼筆秒爆紅

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻2次　丈夫一聽真相綠了

網傳科技執法「機車騎紅線內」遭罰600元真相曝　高雄警公布路段

因「成人遊戲」遭扣300萬銷售？英開發者控PayPal凍結帳戶

奧術全球熱！《鬥陣特攻2》想效仿推動畫　總監鬆口：希望能製作

實測／Google Pixel 10 Pro XL開箱　AI、相機亮點一次看

配方奶含糖量爭議　兒科醫點破迷思：其實跟母奶差不多

【神射手本尊】面對小強突襲…他掏出弓箭超離譜命中

國際熱門新聞

阿伯性侵母狗！被路人抓包時「褲子都還沒穿好」

飛機上「最髒用品」揭曉！　資深空姐示警

美政府入股輝達？美財長「不在考慮範圍」原因曝　

BMW醫生偷吃人妻被抓包！大馬網友：小鳥醫人

台灣6.0強震超晃！沖繩也有感

明尼蘇達學校大規模槍擊　至少3死

老父拒開冷氣熱死　兒翻出存摺更心痛

她在教堂門口遭性侵致死　監視器拍下

網購東南亞「極樂秘笈」！日男緬甸買雛妓被逮

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

誰是流氓國家：委內瑞拉還是美國？

川普開口：這筆能送我嗎　李在明當場送

日偶像內衣外露炎上　經紀公司：若小奶會被罵嗎

老公太髒！2天洗一次澡　人妻想離婚了

更多熱門

相關新聞

澎湖漁船遭中國漁船擦撞！　管碧玲曝過程

澎湖漁船遭中國漁船擦撞！　管碧玲曝過程

澎湖籍漁船「順○發2號」24日深夜11時許於七美西南方約46浬作業時，遭中國籍漁船閩船擦撞，海巡署獲報後，發現中國海警船也趕往現場，隨即派安平艦及巡防艇馳援，最終中國閩船於25日清晨願意付2萬元和解。海委會主委管碧玲今（26日）表示，事發於限制水域外，對方船隻承認責任，最終以2萬元和解。雖有中國海警船在旁，但未干擾我方執法，我方全程戒護，善盡保護漁船責任。

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

支援海警052D莫名其妙搶衝第一線

支援海警052D莫名其妙搶衝第一線

刺深漢光演習！大陸海警船侵擾東沙遭驅離

刺深漢光演習！大陸海警船侵擾東沙遭驅離

2天闖3次！中國海警又進金門海域

2天闖3次！中國海警又進金門海域

關鍵字：

海警船衛星照

讀者迴響

熱門新聞

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

「全台最大里」高雄福山里將拆成4里

阿伯性侵母狗！被路人抓包時「褲子都還沒穿好」

快訊／桃園16歲少女頂樓墜下　送醫不治

今彩539頭獎一晚開出4注　每位幸運兒分得600萬

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

退休警犬福星粉專突關閉！照顧員記2申誡

綠營跨派系會議傳達「賴清德意志」　擬請潘孟安勸退柯建銘

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面