▲中國海警船「撞自家軍艦」最新衛星照曝光，返回海南基地維修了。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

中國一艘由056型護衛艦改裝的中國海警3104艦，11日在南海黃岩島附近海域追逐一艘菲律賓艦艇時，意外撞上另一艘解放軍驅逐艦，導致海警船艦艏嚴重受損。最新消息指出，事故中受損的中國海警船，已停靠在海南島碼頭進行維修，也是事故後首次證實該艦已返回港口。

根據《路透社》報導，馬薩爾科技（Maxar Technologies）曝光的衛星影像顯示，這艘受損的中國海警3104艦停靠在海南省三亞市的榆林海軍基地，畫面中可以看見艦艏處幾乎已經完全消失，前方及側邊則各有一艘拖船。

菲律賓政府指出，事件發生時，菲律賓海岸防衛隊正在黃岩島附近海域護送、分發援助物資給當地漁民的船隻。菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，中國兩艘軍艦碰撞前，菲律賓巡邏艇還曾遭中國船隻以水砲攻擊，但成功閃避。

這次是中國軍艦首次在南海發生的碰撞事件，事件發生後，中國方面僅指責菲律賓「危險操作」，但未對事件做出評論或提及事件細節。菲律賓外交部則聲稱，這次事件是一次「不幸的結果」，菲律賓對於在事件中「毫無責任」。