　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

摩鐵嘿咻少女「一次5000」懷孕！　新竹男業務慘了

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲女方因身體不適就醫，竟被診斷懷孕17週。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

新竹一名汽車業務男子阿偉（化名），透過交友軟體與少女小琪（化名）進行性交易，事隔數月小琪因身體不適就醫，才發現已妊娠17週，懷孕四個月。案件曝光後，檢警追查阿偉身分將其起訴，法院近日判處他有期徒刑3個月，得以罰金替代，全案仍可上訴。

判決指出，小琪在交友軟體「Heymandi」上張貼「約一次5000」的訊息後，收到阿偉私訊。儘管清楚對方未滿18歲，阿偉仍駕車將小琪帶往新竹縣一間汽車旅館，以新台幣5000元為報酬與她發生性行為。

不料，小琪因身體不適就醫，竟被診斷懷孕17週。醫療院所通報社會局後，由新竹縣政府社會處轉介警方，檢警循線將阿偉逮捕到案。法官指出，阿偉明知對方是16歲以上未滿18歲的少女，身體心智發展均未健全，竟為滿足一己私慾，進行對價性交行為。

新竹地院判決，阿偉坦承犯行，雖雙方未和解，但已支付部分醫藥費用，被依犯兒童及少年性剝削防制條例第31條第2項之18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交行為罪，判處有期徒刑三個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，全案可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／羅智強宣布參選國民黨主席　目標下架賴清德
連署過了！超過6千人附議「核廢料存放公投同意票前3名縣市」
30年豬腳店宣布「結束營業」　在地人不捨
全球最安全國家出爐！亞洲僅它擠進前10

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

摩鐵嘿咻少女「一次5000」懷孕！　新竹男業務慘了

台中男對露營客拍照不肯刪　慘遭5人圍毆「手機折斷丟山谷」

台中包手哥毒駕酒駕撞死人！得蜂窩性組織炎哀求交保　法官不准

搶救老茶行火警！雲梯車駕駛忙救災忘拉手煞…龜速撞消防車

澎湖漁船疑遭大陸船舶擦撞！船體一度失去動力　海巡馳援助和解

「貝貝老師」倒在停車格亡　新竹到台中流浪...逃院不到1天過世

快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

獨／在西門町酒館辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定理由曝

2惡賊夜闖竹筍園失風…揮刀棍暴打園主！　警方12小時火速逮人

快訊／中和驚險工安意外！22歲男「10樓墜落」　被電纜纏住保命

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

摩鐵嘿咻少女「一次5000」懷孕！　新竹男業務慘了

台中男對露營客拍照不肯刪　慘遭5人圍毆「手機折斷丟山谷」

台中包手哥毒駕酒駕撞死人！得蜂窩性組織炎哀求交保　法官不准

搶救老茶行火警！雲梯車駕駛忙救災忘拉手煞…龜速撞消防車

澎湖漁船疑遭大陸船舶擦撞！船體一度失去動力　海巡馳援助和解

「貝貝老師」倒在停車格亡　新竹到台中流浪...逃院不到1天過世

快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

獨／在西門町酒館辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定理由曝

2惡賊夜闖竹筍園失風…揮刀棍暴打園主！　警方12小時火速逮人

快訊／中和驚險工安意外！22歲男「10樓墜落」　被電纜纏住保命

《叫小賀》女星結婚1年升格當媽！　曝老公同框寶寶甜蜜對望照

公投同意率最高「就放核廢」連江縣上榜　縣長回應了

快訊／朱棒盧不接！羅智強宣布參選國民黨主席　目標下架賴清德

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽旅真實答案」CP值爆：沒時間做別的

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

盤點13對台劇「假戲真做」CP！許瑋甯喜迎愛子　戲裡戲外都是真愛續集

萬海慈善「快樂捐血日」募得1165袋熱血　歷年募得逾3.4萬袋

鄭運鵬建議賴政府全國大探勘　各縣市納「新型核電廠」用地評估

新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕　973冊完整典藏首度亮相

摩鐵嘿咻少女「一次5000」懷孕！　新竹男業務慘了

【公投罷免告一段落】賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

社會熱門新聞

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

醫院前停車格倒臥亡！死者背景曝

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

2日男西門町揮五星旗　遭強制驅逐出境不得來台

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

獨／信義區超跑巷傻眼畫面曝　和尚擁吻女子1分鐘

快訊／女生喊救命！　台中出租套房大火情侶雙亡

即／「綠能推動中心」爆收賄　前副執行長遭搜索約談

10短裙露肩辣妹街上狂奔！全進警局原因曝

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

苗栗史上最大環保犯罪！廢土棄置5足球場大

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

快訊／抓到了！新店男「瓦斯罐縱火」　落網坦承犯案

更多熱門

相關新聞

14歲懷孕少女自殺！屍體胸部「可疑抓痕」

14歲懷孕少女自殺！屍體胸部「可疑抓痕」

印尼北蘇門答臘省拉布漢巴圖南縣（Labuhanbatu Selatan）近日發生一起14歲少女自殺的案件，但是少女遺體的胸前卻有可疑抓傷。經過調查，少女死亡時已經懷孕，疑似因不堪心理壓力選擇了斷性命。警方認為少女的親哥哥與男友涉嫌重大，目前已將2人逮捕。

11歲女童在家生下嬰兒　失職爸媽被捕

11歲女童在家生下嬰兒　失職爸媽被捕

愛雅「排卵試紙驗孕」被罵白癡　苦笑揭真相

愛雅「排卵試紙驗孕」被罵白癡　苦笑揭真相

「動漫女神」挺巨大孕肚難翻身　倒數1個月卸貨

「動漫女神」挺巨大孕肚難翻身　倒數1個月卸貨

許瑋甯產後首露臉！　「零偽裝自拍」洩真實狀態

許瑋甯產後首露臉！　「零偽裝自拍」洩真實狀態

關鍵字：

業務少女懷孕

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

醫院前停車格倒臥亡！死者背景曝

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

可能又有新颱風　預估路徑曝

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面