摩鐵嘿咻少女「一次5000」懷孕！　新竹男業務慘了

記者曾羿翔／綜合報導

新竹一名汽車業務男子阿偉（化名），透過交友軟體與少女小琪（化名）進行性交易，事隔數月小琪因身體不適就醫，才發現已妊娠17週，懷孕四個月。案件曝光後，檢警追查阿偉身分將其起訴，法院近日判處他有期徒刑3個月，得以罰金替代，全案仍可上訴。

判決指出，小琪在交友軟體「Heymandi」上張貼「約一次5000」的訊息後，收到阿偉私訊。儘管清楚對方未滿18歲，阿偉仍駕車將小琪帶往新竹縣一間汽車旅館，以新台幣5000元為報酬與她發生性行為。

不料，小琪因身體不適就醫，竟被診斷懷孕17週。醫療院所通報社會局後，由新竹縣政府社會處轉介警方，檢警循線將阿偉逮捕到案。法官指出，阿偉明知對方是16歲以上未滿18歲的少女，身體心智發展均未健全，竟為滿足一己私慾，進行對價性交行為。

新竹地院判決，阿偉坦承犯行，雖雙方未和解，但已支付部分醫藥費用，被依犯兒童及少年性剝削防制條例第31條第2項之18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交行為罪，判處有期徒刑三個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，全案可上訴。



