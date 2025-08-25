不想付子女扶養費！　男找麻吉「代做DNA鑑定」遭判刑

▲男子為逃避支付子女扶養費，安排友人代做DNA親子鑑定。（示意圖／翻攝Pexels）

英國一名男子為逃避支付子女扶養費，竟安排友人冒名代做DNA親子鑑定，試圖欺瞞政府機構。最終，詐欺行徑被識破，兩人皆遭法院判處緩刑，並須履行社會服務令。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起案件於英國赫爾刑事法庭（Hull Crown Court）審理。27歲的洛德（Stephen Lord）來自東約克郡赫爾市，被控與友人布魯克斯（Simon Brooks，31歲，來自萊斯特）共謀詐騙英國工作與退休金部。兩人於2022年9月至2023年3月期間，聯手策劃代驗DNA詐欺計畫。

檢方指出，孩子的母親於2022年向子女扶養服務（Child Maintenance Service）申請扶養費，並指名洛德為孩子的生父。但洛德否認血緣關係，並聲稱早年曾自行驗過DNA證明非親子關係。

然而，當局要求洛德進行官方指定的鑑定程序，並於2022年11月安排採樣。當日，實際現身接受採樣的卻是布魯克斯，並假冒洛德簽名與遞交照片。事後鑑定結果顯示DNA不符，孩子母親察覺異常，經視訊會議看到該「洛德」的照片後，立即認出是布魯克斯，詐欺才得以揭露。

警方後續逮捕兩人並取證，發現洛德手機內有與布魯克斯串謀的訊息紀錄，甚至協助修改照片提供診所，以便掩蓋身份。根據法院估算，該名母親因此暫時損失4,637英鎊（約新台幣19.2萬元），但已排定補償款項返還。若詐欺成功，最高恐導致29,000英鎊的經濟損失。

法官薩克雷（Judge John Thackray KC）譴責該行徑為「愚蠢至極，且注定失敗的詐欺行為」，並痛斥洛德「你應該為自己的行為感到羞愧。」最終，洛德被判處8個月有期徒刑、緩刑執行，並須完成150小時社會服務；布魯克斯則被判9個月緩刑及100小時社會服務。兩人均認罪。

